Nothing Ear (1) inceleme! - Son Dakika
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Nothing Ear (1) inceleme!

21.08.2022 19:50
Nothing Ear (1) inceleme!

Şeffaf tasarımlı telefon incelememizden sonra, şeffaf kulaklık modeli de yenilendi. Nothing Ear (1) inceleme videosu ile sizlerleyiz.

OnePlus'ın kurucu ortaklarından Carl Pei tarafından geliştirilen ve şeffaf tasarımı ile dikkat çeken Nothing Phone (1) tanıtıldı. Şeffaf tasarımlı telefon incelememizden sonra, Nothing şeffaf kulaklık modeli de yenilendi. Nothing Ear (1) inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Nothing Ear (1) inceleme

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Geçtiğimiz yıl tanıtılan Nothing Ear yeni bir kutu ile karşımıza çıkıyor. Yeni kulakiçi kulaklık tasarım anlamında da küçük değişikliklere ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz sene tanıtılan versiyonla hemen hemen aynı görünen yeni model, detaylarda ise selefinden ayrılıyor.

Yeni versiyonda, kulaklığın alt kısmında bundan böyle bir yerine iki nokta yer alacak. Bunun yanı sıra "Nothing Ear (1)" yazısının yerini "Ear (1) Stick"e bıraktığını görüyoruz. Kulaklıktaki en büyük değişim şimdilik bunlar gibi görünürken, ortaya çıkan görselde silikon kulaklık uçlarının görünmemesi ise kafaları karıştırdı.

Nothing Ear (1) inceleme!

Kulaklığın silikon uçlar olmadan gelme ihtimali böylelikle güçlenmiş oldu. Nothing Ear, silikonsuz bir şekilde olduğundan fiyat olarak da daha düşük seviyeleri işaret ediyor. Tıpkı silikon uçlara ve aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Apple AirPods Pro'nun silikon uçsuz AirPods'tan pahalı olduğu gibi Nothing Ear'da da benzer bir politika izlenebilir.

Ancak en büyük değişiklik ise kulaklığın kutusunda olacak gibi görünüyor. Önceki modeldeki kare formlu şeffaf tasarım, yenilenen versiyonda yerini dikdörtgen bir türevine bırakıyor. Daha ince fakat daha uzun tasarımı ile yeni kulaklık kutusu cebe daha kolay sığacaktır.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Nothing Ear (1) inceleme! - Son Dakika

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