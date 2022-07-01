Nothing Ear (1) şeffaf kulaklık yenilendi!

OnePlus'ın kurucu ortaklarından Carl Pei tarafından geliştirilen ve şeffaf tasarımı ile dikkat çeken Nothing Phone (1) yakın zamanda tanıtılacak. Bu dikkat çeken telefonun birçok detayı şimdiden ortaya çıkmış durumda. Şeffaf tasarımlı telefon için bekleyiş sürerken, Nothing şeffaf kulaklık modelini de yeniliyor.

Nothing Ear (1) yeni tasarıma kavuştu

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Nothing Ear yeni bir kutu ile birlikte yoluna devam edecek gibi görünüyor. Yeni kulakiçi kulaklık tasarım anlamında da küçük değişikliklere ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz sene tanıtılan versiyonla hemen hemen aynı görünen yeni model, detaylarda ise selefinden ayrılıyor.

Nothing Phone (1) fiyatı Amazon'da görüldü

Yeni versiyonda, kulaklığın alt kısmında bundan böyle bir yerine iki nokta yer alacak. Bunun yanı sıra "Nothing Ear (1)" yazısının yerini "Ear (1) Stick"e bıraktığını görüyoruz. Kulaklıktaki en büyük değişim şimdilik bunlar gibi görünürken, ortaya çıkan görselde silikon kulaklık uçlarının görünmemesi ise kafaları karıştırdı.

Kulaklığın silikon uçlar olmadan gelme ihtimali böylelikle güçlenmiş oldu. Ancak bu görselin açısı da bizleri yanıltıyor olabilir. Eğer Nothing Ear, silikonsuz bir şekilde karşımıza çıkarsa bu fiyat olarak da daha düşük seviyeleri işaret ediyor olabilir. Tıpkı silikon uçlara ve aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Apple AirPods Pro'nun silikon uçsuz AirPods'tan pahalı olduğu gibi Nothing Ear'da da benzer bir politika izlenebilir.

Ancak en büyük değişiklik ise kulaklığın kutusunda olacak gibi görünüyor. Önceki modeldeki kare formlu şeffaf tasarım, yenilenen versiyonda yerini dikdörtgen bir türevine bırakıyor. Daha ince fakat daha uzun tasarımı ile yeni kulaklık kutusu cebe daha kolay sığacaktır.

Nothing'in henüz yeni kulaklığını ne zaman tanıtacağını bilmiyoruz. Ancak yeni kulaklığı Nothing Phone ile birlikte 12 Temmuz tarihinde görme şansımız oldukça yüksek. Peki siz Nothing'in şeffaf kulaklık modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.