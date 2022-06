Nothing'in kurucusundan Apple ve Samsung'u kızdıracak açıklama!

OnePlus'ın kurucu ortağı Carl Pei'nin 2020 yılında hayata geçirdiği Nothing, çok yakında ilk akıllı telefonu Nothing Phone (1) ile kullanıcı karşısına çıkacak. Geçtiğimiz yıl ilk ürünü Nothing Ear (1) kablosuz kulaklığı ile bizlere merhaba diyen şirket, rekabetin son derece yoğun olduğu yeni bir alana giriş yapacak. Son olarak Carl Pei, akıllı telefon pazarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı ve sözlerinden bazıları Apple ve Samsung gibi devleri kızdırabilir.

Nothing kurucusu: Akıllı telefonlar sıkıcı

Nothing'in ilk akıllı telefonu Nothing Phone (1) için geri sayım başlarken, şirketin kurucusu Carl Pei'den garip bir açıklama geldi. Engadget'a açıklamalarda bulunan Pei, sektörde bir sorun olduğunu söyledi. Son yıllarda çıkan telefonların 10 sene öncesindekiler kadar özel hissettirmediğini ifade eden iş insanına göre HTC ve LG gibi firmaların piyasadan çekilmesiyle tüm dizginlerin Samsung ve Apple gibi devlerin eline geçti.

Carl Pei'ye göre bu gibi nedenler akıllı telefon pazarının artık sıkıcı bir hal almasına neden oluyor. Hatta dev şirketlerin Qualcomm, Sony ve Samsung Display gibi firmalarla ortaklık yapmasını da garipsiyor. Zira bu isimlerin aynı analizi yaptıklarının, aynı verileri kullandıklarının ve aynı yöntemi uyguladıklarının altını çizdi. Durum böyle olunca üretilen telefonlar da birbirine fazlasıyla benziyor.

Nothing Phone (1), performans testinde!

Carl Pei, önümüzdeki günlerde tanıtılacak Nothing Phone (1) ile bu durumun değişeceğini söyledi. Burada tekerleği yeniden icat etmeyeceklerini dile getiren Pei, bunun yerine mobil teknoloji tasarımlarına yeni bir hava getireceklerini söyledi. Akıllı telefon, 12 Temmuz'da piyasaya sürülecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon, iddia edildiği gibi sektörde bazı klişeleri değiştirecek mi? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!