Nothing Phone (1) fiyatı Amazon'da görüldü

OnePlus'ın kurucu ortaklarından Carl Pei tarafından geliştirilen ve şeffaf tasarımı ile son dönemin en çok konuşulan telefonlarından olan Nothing Phone (1) hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Temmuz ayında resmiyet kazanacak olan telefon, Snapdragon 778+ işlemciden güç alacak.

6 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli bir işlemci olan Snapdragon 778G Plus, 2.5 GHz hızında çalışıyor ve Kryo 670 çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor. Adreno 642L grafik biriminin yer aldığı işlemci, bünyesinde barındırdığı X53 modem sayesinde 5G hızlarına ulaşmaya imkan tanıyor.

Nothing performans testi

Nothing Phone fiyatı ne kadar olacak?

Samsung Galaxy A73 ve Moto Edge 30 ile benzer performans sunacak olan telefonun, fiyat açısından Google Pixel 6 ve Samsung Galaxy S21 FE ile rekabet edeceği ortaya çıktı. Bu bilginin kaynağı Amazon.

Amazon Almanya tarafından yayınlanan ve Reddit'te paylaşılan liste, şirketin Nothing Phone (1) başlangıç fiyatını 469,99 Euro olarak belirlediğini gözler önüne seriyor. Bu fiyat 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı için geçerli. 12 GB RAM ve 256 GB depolama almak isteyenlerin 549,99 Euro ödemesi gerekiyor.

Bugüne kadar sızdırılan/ paylaşılan görseller sayesinde telefonun, çevresinde halka şeklinde ışıklar olan iki kameraya ve açıkça görünen kablosuz şarj bobinlerine sahip olacağı netleşti. Tanıtım etkinliğine neredeyse iki hafta kaldı ve önümüzdeki günlerde çok daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz.