Nothing Phone (1) için geri sayım: İlginç bir şekilde satışa çıkacak! - Son Dakika
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Nothing Phone (1) için geri sayım: İlginç bir şekilde satışa çıkacak!

19.06.2022 17:42
Nothing Phone (1) için geri sayım: İlginç bir şekilde satışa çıkacak!

Daha önce kilit özellikleri, tasarımı ve çıkış tarihi belli olan Nothing Phone (1), ilginç bir şekilde satışa çıkacak.

OnePlus'ın kurucu ortağı Carl Pei'nin 2020 yılında hayata geçirdiği Nothing, çok yakında ilk akıllı telefonu Nothing Phone (1) ile kullanıcı karşısına çıkacak. Geçtiğimiz yıl ilk ürünü Nothing Ear (1) kablosuz kulaklığı ile bizlere merhaba diyen şirket, rekabetin son derece yoğun olduğu yeni bir alana giriş yapacak.

Nothing Phone (1) açık artırmayla satışa çıkacak

Nothing Phone (1)'in kilit teknik özellikleri, tasarımı ve çıkış tarihi halihazırda biliniyor. Ayrıca son ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, ilginç bir şekilde satışa çıkacak.

Nothing Phone (1) için geri sayım: İlginç bir şekilde satışa çıkacak!

Nothing Phone (1), 12 Temmuz'da piyasaya sürülecek. Ancak şirket, telefonun 100 birimlik ilk partisini tanıtılmadan önce 21 ila 23 Haziran tarihleri arasında StockX'te açık artırmaya çıkaracak. Müzayedeye yalnızca StockX hesabı olan kullanıcılar katılabilecek.

Nothing Phone (1)'in ilk görüntüsü ortaya çıktı!

Diğer açık artırmalardaki gibi en yüksek teklifi veren 100 kullanıcı, Nothing Phone (1)'i alma şansına sahip olacak. Ürünün teslimatı ise 5 hafta içerisinde yapılacak. Son olarak müzayedeye Güney Kore ve Meksika katılamayacak.

Nothing, bir süre önce akıllı telefonun tasarımını gözler önüne seren ilk görüntüsünü paylaştı. Önceki raporlarla doğru orantılı şekilde şeffaf bir tasarıma sahip olan akıllı telefonun içerisindeki bileşenler görülüyor. Aynı zamanda kamera kurulumu, 2017'de çıkış yapan iPhone X'e bir hayli benziyor. Öte yandan arka panelde beyaz LED ışıklar yer alacak.

Nothing Phone (1) için geri sayım: İlginç bir şekilde satışa çıkacak!

Cihazda kablosuz şarj desteği mevcut. Ayrıca çerçeveleri de çevre dostu olacak. Burada bizleri karbon ayak izini azaltmak için geri dönüştürülmüş alüminyum bir malzeme karşılayacak.

8 GB'a kadar RAM ve 128 GB'a kadar depolamayla satışa çıkması beklenen akıllı telefonda 6.55 inç FHD+ çözünürlüklü OLED bir panel mevcut olacak. Pil tarafında da 45W destekli 4500 mAh'lik bir batarya söz konusu.

Nothing Phone (1) için geri sayım: İlginç bir şekilde satışa çıkacak!

Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemciden güç alacak. TSMC'nin 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; bir adet 2.4 GHz ARM Cortex-A710 (Kryo), üç adet 2.36 GHz ARM Cortex-A710 ve dört adet 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Model, üç yıl işletim sistemi ve dört yıl güvenlik güncellemesi alacak. Son olarak kutudan Nothing OS arayüzüyle çıkacağını belirtelim. Fiyat konusunda ise 500 euro seviyelerinde olması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Nothing Phone (1) için geri sayım: İlginç bir şekilde satışa çıkacak! - Son Dakika

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