Nothing Phone (1) ile ilgili bir sızıntı daha! - Son Dakika
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Nothing Phone (1) ile ilgili bir sızıntı daha!

09.07.2022 17:00
Nothing Phone (1) ile ilgili bir sızıntı daha!

Nothing Phone (1) ile ilgili yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Akıllı telefonun yüksek kaliteli render görselleri paylaşıldı.

OnePlus kurucu ortağı Carl Pei'nin 2020'de kurduğu Nothing, geçtiğimiz yıl ilk ürünü olan Ear (1) ile karşımıza çıktı. Şirket, şu sıralar akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor ve önümüzdeki günlerde Nothing Phone (1) modelini vitrine çıkaracak. Son olarak cihazla ilgili yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

Nothing Phone (1) render görselleri ortaya çıktı

Nothing Phone (1), 12 Temmuz'da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Aynı zamanda tanıtım tarihi yaklaştıkça günden güne yeni bir sızıntı ortaya çıkıyor. Halihazırda tasarımı büyük ölçüde belli olan telefonun şimdi de yüksek kaliteli render görselleri paylaşıldı.

Nothing Phone (1) ile ilgili bir sızıntı daha!

Nothing Phone (1), son dönemde sektörde sıklıkla kullanılan keskin ve köşeli bir tasarıma sahip. Ayrıca ön kamerası, ekranın sol üst köşesine konumlandırılmış. Özellikle arka kamera kurulumu, bizlere 2017'de çıkış yapan iPhone X'i hatırlatıyor. Aynı zamanda arka paneli şeffaf bir yapıda ve beyaz LED ışıklarla donatıldı.

Nothing Ear (1) şeffaf kulaklık yenilendi!

Akıllı telefonda 120 Hz tazeleme hızı mevcut. Aynı zamanda "Smooth display" adında bir işleve sahip. Bu da gerekli durumlarda yenileme hızlarını 60 ila 120 Hz arasında ayarlayabiliyor. Buna 6.55 inç FHD+ çözünürlüklü OLED bir panel de eşlik ediyor.

Cihazda Qualcomm Snapdragon 778+ mevcut. TSMC'nin 6 nm fabrikasyon sürecinden geçen işlemcinin bünyesinde 2.52 GHz hızlarına kadar çıkabilen bir performans, 2.40 Ghz'de çalışan üç yardımcı ve 1.80 GHz'de çalışan dört verimlilik çekirdeği mevcut. Grafik tarafında ise Adreno 642L karşımıza çıkıyor.

Nothing Phone (1) ile ilgili bir sızıntı daha!

Akıllı telefon, 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolamayla gelecek ve kutudan Android 12 tabanlı Nothing arayüzüyle çıkış yapacak Burada modelin üç yıl işletim sistemi ve dört yıl güvenlik güncellemesi alacağını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Nothing Phone (1) ile ilgili bir sızıntı daha! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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