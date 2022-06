Nothing Phone (1)'in ilk görüntüsü ortaya çıktı!

OnePlus'ın kurucu ortağı Carl Pei'nin 2020'de hayata geçirdiği Nothing, akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl ilk ürünü Nothing Ear (1) kablosuz kulaklığını piyasaya süren şirket, yakında Nothing Phone (1) ile de rekabetin son derece yoğun olduğu bir sektöre adım atacak. Son olarak şirket, akıllı telefonun ilk görüntüsünü paylaştı. İşte Nothing Phone (1) tasarımı ve çıkış tarihi!

Nothing Phone (1) arka panel tasarımı belli oldu

Nothing Phone (1)'in daha önce kilit teknik özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu. Hatta model, geçtiğimiz günlerde e-ticaret sitesi Flipkart'ta listelendi. Son olarak Nothing, 12 Temmuz'da tanıtılacak cihazın ilk görüntüsünü paylaştı.

Bold. Warm. Full of soul. A return to instinct. This is phone (1). Tune in on 12 July to hear all about it: https://t.co/FEJL4Jb2Aw pic.twitter.com/5XUbvo8dwZ — Nothing (@nothing) June 15, 2022

Nothing, modelin arka panel tasarımını gözler önüne seren ilk görüntüsünü paylaştı. Önceki raporlarla doğru orantılı şekilde şeffaf bir tasarıma sahip olan akıllı telefonun içerisindeki bileşenler görülüyor. Aynı zamanda kamera kurulumu, 2017'de çıkış yapan iPhone X'e bir hayli benziyor.

Nothing Phone (1), kablosuz şarj desteğiyle gelecek. Ayrıca ürünün çerçeveleri de çevre dostu olacak. Burada bizleri karbon ayak izini azaltmak için geri dönüştürülmüş alüminyum bir malzeme karşılayacak.

8 GB'a kadar RAM ve 128 GB'a kadar depolamayla satışa çıkması beklenen akıllı telefonda 6.55 inç FHD+ çözünürlüklü OLED bir panel mevcut olacak. Pil tarafında da 45W destekli 4500 mAh'lik bir batarya söz konusu.

Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemciden güç alacak. TSMC'nin 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; bir adet 2.4 GHz ARM Cortex-A710 (Kryo), üç adet 2.36 GHz ARM Cortex-A710 ve dört adet 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Modelde kablosuz şarj desteği mevcut olacak. Aynı zamanda üç yıl işletim sistemi ve dört yıl güvenlik güncellemesi alacak. Son olarak kutudan çıkar çıkmaz Nothing OS arayüzünü çalıştıracağını belirtelim. Fiyat konusunda ise 500 euro seviyelerinde olması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.