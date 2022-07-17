Nothing Phone 1, sorunları ile birlikte geldi! - Son Dakika
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Nothing Phone 1, sorunları ile birlikte geldi!

17.07.2022 19:00
Nothing Phone 1, sorunları ile birlikte geldi!

Geçtiğimiz hafta satışa çıkan Nothing Phone 1, sorunları ile birlikte geldi. Bunların başında ise ekran tarafındaki problemler yer alıyor.

Nothing, uzun zamandır sızıntıları ve kısıtlı incelemeleriyle karşılaştığımız akıllı telefonunu geçtiğimiz hafta tanıttı. Fakat Nothing Phone (1) adıyla satışa çıkan ürün, sorunları ile birlikte geldi. Bunların başında ise ekran ve su geçirmezlik geliyor.

Nothing Phone 1, yeşil ekran ve ölü piksel sorunları ile geldi!

Nothing Phone 1 satın alan bazı kişiler bu hafta içerisinde çeşitli sorunları paylaştı. Listenin başında şirketin CEO'su Carl Pei'nin masraftan kaçmayarak çerçeve oranını azaltabilmek için kullandıklarını söylediği katlanabilir AMOLED panel yer alıyor.

Nothing Phone 1, sorunları ile birlikte geldi!

Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz gibi bazı kullanıcılar bu cihazın ekranında yeşil renk patlamaları yaşadığını dile getirdi. Özellikle karanlık ortamda fark edilebilen bu problemin şu an için bazı cihazlarda mı yoksa hepsinde mi olduğu bilinmiyor.

Nothing Phone (1) tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı

İkinci olarak da ön kamera çevresi başta olmak üzere ekranın genelinde karşımıza çıkabilecek olan ölü piksel sorunu bulunuyor. Henüz yeşil ekranda olduğu gibi çok sayıda şikayet bulunmasa da henüz sınırlı sayıda satışının gerçekleştiğini unutmamak lazım. Yani önümüzdeki yıla kadar seri üretimden çıkacak binlerce cihaz içerisinde bu problemi daha çok görebiliriz.

Nothing Phone 1, sorunları ile birlikte geldi!

Son olarak da su geçirmezlik konusunda bazı iddialar mevcut. Cihaz her ne kadar IP sertifikasına sahip olsa da diğer tüm akıllı telefonlarda olduğu gibi sınırlar zorlandığı takdirde su geçirecektir. Fakat kullanıcılar düşük su temasında bile kamera bölgesinin sızıntı yaptığını bildiriyor.

Nothing Phone 1 özellikleri ve fiyatı!

Orta segmentin zirvesine yerleşecek Nothing Phone (1)'in fiyatı 399 Sterlin'den başıyor. Tabii bu 8 GB RAM ve 128 GB depolamalı baz model için geçerli. Depolama 256 GB'a çıktığında fiyatı 449 Sterlin oluyor. Buna ek olarak RAM'i de 12 GB yapmak isterseniz, 499 Sterlin ödemeniz gerekecek.

İşlemci: Snapdragon 778G+

GPU: Adreno 642L

Ekran: 6.55 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED panel

Batarya: 4.500 mAh, 33W hızlı şarj-15W kablosuz şarj

RAM: 8 GB/ 12 GB

Depolama: 128 GB/ 256 GB

Kamera: 50 Megapiksel 1/1.56 inç Sony IMX766 sensör f1.88/ 50 Megapiksel 1/2.76 inç sensör f2.2

İşletim sistemi: Android 12/ Nothing OS 1.0.2

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Kaynak: Shiftdelete

Sterlin, su, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Nothing Phone 1, sorunları ile birlikte geldi! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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