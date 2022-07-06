Nothing Phone (1), TikTok'ta ortaya çıktı! - Son Dakika
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Nothing Phone (1), TikTok'ta ortaya çıktı!

06.07.2022 17:00
Nothing Phone (1), TikTok'ta ortaya çıktı!

İddialarla ve sızıntılarla gündemden düşmeyen Nothing Phone (1) ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!

OnePlus kurucu ortağı Carl Pei'nin 2020'de hayata geçirdiği Nothing, geçen yıl tanıttığı Nothing Ear (1)'in ardından ürün çeşitliliğini artırmaya hazırlanıyor. Şirket, Nothing Phone (1) ile çok yakında akıllı telefon pazarına giriş yapacak. Modelin daha önce tasarımı, teknik özelliklerinin büyük bir kısmı ve hatta fiyatı bile belli oldu. Cihaz, kısa bir süre önce de TikTok'ta ortaya çıktı.

Nothing Phone (1), 120 Hz tazeleme hızıyla gelecek

Akıllı telefon, 12 Temmuz'da vitrine çıkacak. Bu nedenle etkinlik tarihi yaklaştıkça ortaya çıkan sızıntıların ve paylaşımların sayısında bir artış söz konusu. Son olarak Nothing, resmi TikTok hesabından akıllı telefonu paylaştı ve ekran özelliklerinden birisini daha duyurdu.

TikTok'ta paylaşılan videoya baktığımızda Nothing Phone (1)'in 120 Hz tazeleme hızına sahip olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda "Smooth display" adında bir işleve sahip. Bu da gerekli durumlarda yenileme hızlarını 60 ila 120 Hz arasında ayarlayabiliyor.

Nothing Phone (1) fiyatı Amazon'da görüldü

Akıllı telefonda 6.55 inç FHD+ çözünürlüklü OLED bir panel mevcut olacak. 120 Hz tazeleme hızlarına da sahip olduğu için akıcı bir ekran deneyimi sunması kuvvetle muhtemel.

Cihazda Qualcomm Snapdragon 778+ mevcut. TSMC'nin 6 nm fabrikasyon sürecinden geçen işlemcinin bünyesinde 2.52 GHz hızlarına kadar çıkabilen bir performans, 2.40 Ghz'de çalışan üç yardımcı ve 1.80 GHz'de çalışan dört verimlilik çekirdeği mevcut. Grafik tarafında ise Adreno 642L karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefon, 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolamayla gelecek ve kutudan Android 12 tabanlı Nothing arayüzüyle çıkış yapacak Burada modelin üç yıl işletim sistemi ve dört yıl güvenlik güncellemesi alacağını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nothing Phone (1), kullanıcıların beğenisini kazanacak mı? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Nothing Phone (1), TikTok'ta ortaya çıktı! - Son Dakika

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