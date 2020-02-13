"Notre Dame'ın Kamburu" müzikali Bursa'da sahnelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Notre Dame'ın Kamburu' müzikali Bursa'da sahnelendi - Son Dakika

"Notre Dame'ın Kamburu" müzikali Bursa'da sahnelendi

23 dakika önce

Victor Hugo'nun kaleme aldığı "Notre Dame'ın Kamburu", Bursa'da müzikal olarak sahnelendi.

Victor Hugo'nun kaleme aldığı "Notre Dame'ın Kamburu", Bursa'da müzikal olarak sahnelendi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde sahneye konan müzikali Vural Bingöl yönetti.

Oyunda Vural Bingöl, Erhan Yaman ve Seymur Ilham gibi oyuncuların yanı sıra Kamala Mustafayeva, Andrea Primavera gibi yabancı oyuncular da sahne aldı.

Müzikalde çirkin ve kambur kilise zangocu Quasimodo ile Fransa'nın dini lideri Claude Frollo'nun ve krala bağlı komutan Phoebus'un aynı semtte yaşayan çingene kızı Esmeralda'ya olan aşkları, ikilemleri, tepkileri, romantik yaklaşımları anlatıldı.

Gösterinin sonunda seyircileri selamlayan oyuncular uzun süre alkışlandı.

Notre Dame'ın Kamburu müzikali Bursa'da sahnelendi

Victor Hugo, Bingöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:27 Kaynak: AA
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