Notre Dame Katedrali'nde büyük yangın sonrası ilk ayin
1 saat önce
Fransa’nın başkenti Paris’teki tarihi Notre Dame Katedrali’nde 15 Nisan’da çıkan ve ahşap çatısının tamamen yanıp kül olmasına yol açan yangının ardından ilk kez bir ayin düzenlendi.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:53
'nın başkenti Paris
'teki tarihi Notre Dame Katedrali
'nde 15 Nisan'da çıkan ve ahşap çatısının tamamen yanıp kül olmasına yol açan yangının ardından ilk kez bir ayin düzenlendi.
Paris Başpiskoposu Michel Aupetit'in yönettiği ayine "güvenlik gerekçesiyle" 15'i rahip, bir bölümü katedralde çalışan yaklaşık 30 kişinin katılmasına izin verildi.
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