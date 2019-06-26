Son Dakika Haberleri: Notre Dame Katedrali'ndeki yangına ilişkin yeni açıklama
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Notre Dame Katedrali'ndeki yangına ilişkin yeni açıklama

1 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde nisan ayında çıkan yangının, tarihi yapıdaki elektrik sistemindeki bir arızadan veya iyi söndürülmemiş bir sigaradan kaynaklanabileceği bildirildi.

Notre Dame Katedrali'ndeki yangına ilişkin yeni açıklama, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde nisan ayında çıkan yangının, tarihi yapıdaki elektrik sistemindeki bir arızadan veya iyi söndürülmemiş bir sigaradan kaynaklanabileceği bildirildi.
Paris Savcılığından yapılan açıklamada, iki aydan fazla süredir devam eden soruşturma kapsamında, tarihi yapıda çıkan yangının sebebini tam olarak belirleyecek bir kanıta ulaşılamadığı ifade edildi.
Açıklamada, ancak yangının tarihi katedralin elektrik sistemindeki bir arızadan veya iyi söndürülmemiş bir sigaradan kaynaklanabileceği ifade edilirken, soruşturmanın daha detaylı devam edeceği kaydedildi.
856 yıllık tarih yandı
Tarihi Notre Dame Katedrali'nde 15 Nisan'da çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çökmüştü. Yangına müdahale eden yaklaşık 400 itfaiyecinin çalışmaları sayesinde, kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarılmıştı.
Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kundaklamanın söz konusu olmadığını açıklamıştı.
Savcılıktan yapılan açıklamada da "yapının yangınla istemsiz şekilde yıkılması" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.
Başbakan Edouard Philippe, yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden inşası için uluslararası mimari yarışması düzenleneceğini belirtmişti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:27 Kaynak: AA
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