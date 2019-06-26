Notre Dame Katedrali'ndeki yangına ilişkin yeni açıklama
1 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'ndeki yangının nedeninin, elektrik sistemindeki bir arıza ya da iyi söndürülmemiş bir sigara olabileceği belirtildi.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:43
'nın başkenti Paris
'te bulunan Notre Dame Katedrali
'ndeki yangının nedeninin, elektrik sistemindeki bir arıza ya da iyi söndürülmemiş bir sigara olabileceği belirtildi.
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