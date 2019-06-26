Notre Dame Katedrali'ndeki yangına ilişkin yeni açıklama

Haber Yayın Tarihi :

Erman Toroğlu, Ahmet Hakan'a verdi veriştirdi: Ne durumlara düştüğünü alem biliyor

Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti

10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı