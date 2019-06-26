Son Dakika Haberleri: Notre Dame Katedrali'ndeki yangına ilişkin yeni açıklama
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Notre Dame Katedrali'ndeki yangına ilişkin yeni açıklama

1 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'ndeki yangının nedeninin, elektrik sistemindeki bir arıza ya da iyi söndürülmemiş bir sigara olabileceği belirtildi.

Notre Dame Katedrali'ndeki yangına ilişkin yeni açıklama, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'ndeki yangının nedeninin, elektrik sistemindeki bir arıza ya da iyi söndürülmemiş bir sigara olabileceği belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:43 
Paris, Fransa, Notre Dame Katedrali, Ekonomi
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