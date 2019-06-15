Son Dakika Haberleri: Notre Damme'deki yangın sonrası ilk ayin kasklarla yapıldı
Son Dakika Politika Haber

Notre Damme'deki yangın sonrası ilk ayin kasklarla yapıldı

18 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'teki meşhur Notre Dame Katedrali'nde çıkan büyük yangın sonrası, ilk ayin kasklar ile yapıldı.

Notre Damme'deki yangın sonrası ilk ayin kasklarla yapıldı, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'teki meşhur Notre Dame Katedrali'nde çıkan büyük yangın sonrası, ilk ayin kasklar ile yapıldı.

Paris'deki Notre Dame Katedrali, çatısını tahrip eden büyük yangının ardından ilk kez bir ayine sahne oldu. Paris Başpiskoposu Monsignor Michel Aupetit ve ayine katılan rahiplerin tamamı güvenlik gerekçesi ile başında kasklarla yangın sonrası ciddi hasar gören katedralde ayin düzenledi. Başpiskopos yaptığı konuşmada, "15 Nisan'da binayı tahrip eden yangın, yalnızca toplum için değil, insanların yüreklerinde de bir duygu dalgası oluşturdu. Bu katedral bir ibadet yeri, tek ve gerçek amacı bu" ifadelerini kullandı.

Monsignor Aupetit ve Notre Dame direktörü Monsignor Patrick Chauvet'in yanı sıra gönüllüler, katedralde çalışan işçiler ve piskoposluk çalışanlarının da katıldığı ayinde yaklaşık 30 kişi yer aldı. - PARİS
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:46 Kaynak: İHA
Fransa, Notre Dame Katedrali, Paris, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 ahşap ev, yıldırım isabet edince alevlere teslim oldu Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye Kıbrıs'ta yasa dışı faaliyetlerini sonlandırmalı Meral Akşener, 23 Haziran'dan sonraki hayalini açıkladı Bursa'da oluklu kertenkele şoku! Yılan sanıp öldürdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 00:04:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Notre Damme'deki yangın sonrası ilk ayin kasklarla yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]