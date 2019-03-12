Notti Magiche Filmi

1990 yılında İtalyanları Dünya Kupası heyecanı sarmışken, polis Tiber Nehri’nden çıkardığı cesedi teşhis etmekle meşguldür. Cesedin ünlü bir film
yapımcısına ait olduğunu öğrenen polisler, olayla ilgili araştırma yapmak için sinema
dünyasına adım atar. Bu dönemde, birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip olan Luciano, Antonino ve Eugenia adındaki üç senarist, sinema
dünyasının kapılarını açmalarını sağlayacak bir yarışmaya katılır. Antonino, birinci olmayı başarsa da, film
in yapım aşamasına geçmesi pek de kolay olmaz. Kurnazlıkları ile bilinen bir yapımcı olan Saponaro ile birlikte, film
için oyuncu ve yönetmen arayışına giren üç senarist, bu süreçte İtalyan sinema
sından birçok isimle karşılaşır. Bu yolculuk sayesinde iyi birer arkadaş haline gelen senaristler, Saponaro’nun çevirdiği oyunlar sonucu birbilerine düşer. Kendilerini bir dizi olayın içinde bulan Luciano, Antonino ve Eugenia, soluğu en sonunda karakolda alır. Peki onların karakola düşmesi ile, ölen yapımcı arasında bir bağlantı var mıdır? Yönetmen:
Paolo VirzìSenaryo:
Paolo Virzì, Francesco Piccolo , Francesca ArchibugiOyuncular:
Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere, Giancarlo Giannini, Roberto Herlitzka, Paolo Bonacelli, Ornella Muti
, Marina
Rocco, Andrea Roncato, Giulio Scarpati, Emanuele Salce, Giulio Berruti
, Ludovica Modugno, Ferruccio Soleri, Simona
Marchini, Paolo Sassanelli, Annalisa Arena, Eugenio Marinelli, Regina Orioli, Eliana Miglio, Tea Falco, Jalil Lespert, Emanuele Barresi, Ester Pantano, Francesca Turrini, Gianluca ValenteFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Notti Magiche/ Magical NightsYapımcı Firma:
Lotus ProductionYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
İtalyaOrijinal Dili:
İtalyancaFilmin Süresi:
125 dk.Dağıtıcı Firma:
Filmartı FilmVizyon Tarihi:
31.05.2019Notti Magiche Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.