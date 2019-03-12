Son Dakika Haberleri: Notti Magiche Filmi

Notti Magiche Filmi

13 dakika önce

Notti Magiche filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Notti Magiche filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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1990 yılında İtalyanları Dünya Kupası heyecanı sarmışken, polis Tiber Nehri’nden çıkardığı cesedi teşhis etmekle meşguldür. Cesedin ünlü bir film yapımcısına ait olduğunu öğrenen polisler, olayla ilgili araştırma yapmak için sinema dünyasına adım atar. Bu dönemde, birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip olan Luciano, Antonino ve Eugenia adındaki üç senarist, sinema dünyasının kapılarını açmalarını sağlayacak bir yarışmaya katılır. Antonino, birinci olmayı başarsa da, filmin yapım aşamasına geçmesi pek de kolay olmaz. Kurnazlıkları ile bilinen bir yapımcı olan Saponaro ile birlikte, film için oyuncu ve yönetmen arayışına giren üç senarist, bu süreçte İtalyan sinemasından birçok isimle karşılaşır. Bu yolculuk sayesinde iyi birer arkadaş haline gelen senaristler, Saponaro’nun çevirdiği oyunlar sonucu birbilerine düşer. Kendilerini bir dizi olayın içinde bulan Luciano, Antonino ve Eugenia, soluğu en sonunda karakolda alır. Peki onların karakola düşmesi ile, ölen yapımcı arasında bir bağlantı var mıdır?


Yönetmen: Paolo Virzì
Senaryo: Paolo Virzì, Francesco Piccolo , Francesca Archibugi
Oyuncular: Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere, Giancarlo Giannini, Roberto Herlitzka, Paolo Bonacelli, Ornella Muti, Marina Rocco, Andrea Roncato, Giulio Scarpati, Emanuele Salce, Giulio Berruti, Ludovica Modugno, Ferruccio Soleri, Simona Marchini, Paolo Sassanelli, Annalisa Arena, Eugenio Marinelli, Regina Orioli, Eliana Miglio, Tea Falco, Jalil Lespert, Emanuele Barresi, Ester Pantano, Francesca Turrini, Gianluca Valente
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Notti Magiche/ Magical Nights
Yapımcı Firma: Lotus Production
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: İtalya
Orijinal Dili: İtalyanca
Filmin Süresi: 125 dk.
Dağıtıcı Firma: Filmartı Film
Vizyon Tarihi: 31.05.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com

Polis, Sinema
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