Notu mahkeme kararıyla yükseltildi, üniversite yönetimi kararı uygulamayınca sınıfı geçemedi - Son Dakika

Notu mahkeme kararıyla yükseltildi, üniversite yönetimi kararı uygulamayınca sınıfı geçemedi

14.11.2020 14:16
Notu mahkeme kararıyla yükseltildi, üniversite yönetimi kararı uygulamayınca sınıfı geçemedi, System.String[]

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Ahmet Nuri Karademir, proje notunu mahkeme kararıyla yükseltmesine rağmen sınıfını geçemedi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Ahmet Nuri Karademir, proje notunu mahkeme kararıyla yükseltmesine rağmen sınıfını geçemedi. Karademir, mahkeme kararının uygulanması için üniversite yönetimine çağrıda bulunarak, "2 yıldır aynı sınıfa devam ediyorum. Bir üst sınıfa geçemiyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

4 arkadaş aynı ödevi yaptı tek kalan kendisi oldu

İddiaya göre, Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ahmet Nuri Karademir, 22 Mayıs 2019 tarihindeki final sınavı için verilen maket çalışma uygulamasına 4 arkadaşıyla katıldı. Karademir ile arkadaşlarının yaptığı proje, 16 proje içerisinde üçüncülük ödülü aldı. Projeden 4 arkadaşı geçerken Karademir, kendisine 50 puan verildiği için sınıfta kaldı. Karademir, konuyu avukatları Ayşe Elvin Küçük ve Muhammet Emin Sarı aracılığıyla yargıya taşıdı. Hatay 1. İdare Mahkemesindeki yargılama sonucunda Ahmet Nuri Karademir'e verilen puan, bilirkişi raporuyla 70'e çıkarıldı.

"Projeden mahkeme kararı ile geçmiş bulunmaktayım"

Hukuk mücadelesini kazandığını belirten Ahmet Nuri Karademir, okulun mahkeme kararını hiçe saydığını iddia etti. 2 yıldır aynı sınıfı okumak zorunda kaldığını belirten Karademir, "Okulda proje yürütücümüz ve hocamız tarafından verilen projeye 5 kişilik grup halinde girdik. Projeden 4 kişi geçti ben kaldım. Bende mağduriyetimi avukatlarım aracılığıyla gidermek için dava açtım. Okulun vermiş olduğu 50 puan mahkeme ve bilirkişilerin görüşleri doğrultusunda 70 puan aldım ve projeden mahkeme kararı ile geçmiş bulunmaktayım. Fakat okul benim bu mağduriyetimi gidermedi ve ben hala ders alamıyorum ve 2 yıldır aynı sınıfta devam ediyorum. Bir üst sınıfa geçemiyorum. Bu mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Mağduriyetimin konusunda bana göre bir ders programı uygulanmasını istiyorum" diye konuştu. - HATAY

Notu mahkeme kararıyla yükseltildi, üniversite yönetimi kararı uygulamayınca sınıfı geçemedi
Notu mahkeme kararıyla yükseltildi, üniversite yönetimi kararı uygulamayınca sınıfı geçemedi
Notu mahkeme kararıyla yükseltildi, üniversite yönetimi kararı uygulamayınca sınıfı geçemedi

Mustafa Kemal Üniversitesi, Ahmet Nuri, Mahkeme, Hatay, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Notu mahkeme kararıyla yükseltildi, üniversite yönetimi kararı uygulamayınca sınıfı geçemedi - Son Dakika


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