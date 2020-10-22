Nouha Dicko : "Daha iyi bir Dicko seyrettireceğim" - Son Dakika

Nouha Dicko : "Daha iyi bir Dicko seyrettireceğim"

22.10.2020 09:42

- Nouha Dicko : "Daha iyi bir Dicko seyrettireceğim" Gaziantep Futbol Kulübü'nün Malili yeni transferi Nouha Dicko, zamanla daha iyi bir oyun ortaya koyacağını ifade etti.

- Nouha Dicko : "Daha iyi bir Dicko seyrettireceğim"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü'nün Malili yeni transferi Nouha Dicko, zamanla daha iyi bir oyun ortaya koyacağını ifade etti.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 6. haftasında evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Kendi tesislerinde hazırlıklarına devam eden kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Nouha Dicko, geçen haftaki Antalyaspor maçında alınan 1 puan için mutlu olduklarını ve galibiyet kadar değerli olduğunu kaydetti.

"Çok zor durumda 1 puan aldık"

Geçen hafta deplasmanda karşılaştıkları Antalyaspor karşılaşmasından 9 kişi kalmalarına rağmen 1 puan aldıklarını belirten 28 yaşındaki santrfor, "Umarım bu hafta galibiyetle başlayacağız. Bunun için çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta çok zor durumda 1 puan aldık. Bu puan hemen hemen bir galibiyet gözükmeli. Çünkü rakibimizden 2 kişi eksiktik. 11'e 11 olsaydı bizim açımızdan daha güzel bir skor ortaya çıkabilirdi. Herkes karakterini kişiliğini ve kalitesini gösterdi bu maçta. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

"Takım arkadaşlarım ve teknik ekip beni iyi karşıladı"

Takıma adapte olma süresinin kısa sürdüğünü ifade eden Dicko, "Ben daha uzun bir süreç bekliyordum ama takım arkadaşlarım ve teknik ekip beni gerçekten iyi karşıladılar. Bu adaptasyon sürecini iyi aştığımı düşünüyorum. Şehir çok güzel. Şehri çok beğendim. Gaziantep Futbol kulübü olarak iyi ve kaliteli oyunculara sahibiz. Umarım güzel sonuçları alıp bu adaptasyon sürecini daha çabuk atlatırım" ifadelerini kullandı.

"Daha iyi bir Dicko seyrettireceğim"

Uzun süredir maç yapmadığını ancak zamanla daha iyi bir oyun ortaya çıkaracağını söyleyen Nouha Dicko, "İnşallah daha iyi olacağım. Durumum biraz sıkıntılı 6 ay sonra ilk defa maça çıktım. Performansından mutlu değilim ama daha iyi olacağıma inanıyorum. Daha sıkı çalışacağım. İnşallah daha iyi bir Dicko seyrettireceğim" diye konuştu.

Nouha Dicko : Daha iyi bir Dicko seyrettireceğim
Nouha Dicko : Daha iyi bir Dicko seyrettireceğim
Nouha Dicko : Daha iyi bir Dicko seyrettireceğim
Nouha Dicko : Daha iyi bir Dicko seyrettireceğim
Nouha Dicko : Daha iyi bir Dicko seyrettireceğim
Nouha Dicko : Daha iyi bir Dicko seyrettireceğim
Nouha Dicko : Daha iyi bir Dicko seyrettireceğim

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, oyunlar, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nouha Dicko : 'Daha iyi bir Dicko seyrettireceğim' - Son Dakika Spor

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