Son Dakika Haberleri: Nouriel Roubini KalDar Kalite Kongresi'nde konuşacak
Son Dakika Ekonomi Nouriel Roubini KalDar Kalite Kongresi'nde konuşacak - Son Dakika Ekonomi

Nouriel Roubini KalDar Kalite Kongresi'nde konuşacak

6 saat önce

"Kriz kahini" olarak bilinen dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Türkiye Kalite Derneği'nin (KalDer) düzenlediği 28. Kalite Kongresi'ne konuşmacı olarak katılacak.

Nouriel Roubini KalDar Kalite Kongresi'nde konuşacak, System.String[]

"Kriz kahini" olarak bilinen dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Türkiye Kalite Derneği'nin (KalDer) düzenlediği 28. Kalite Kongresi'ne konuşmacı olarak katılacak.

TalDer'den yapılan açıklamaya göre, dünyayı çevreleyen değişimin beraberinde getirdiği sosyal, ekonomik, çevresel, jeopolitik, kültürel ve eğitim alanlarındaki sorunlar; bu yıl "Çözüm Özünde – Fix The Basics!" ana temasıyla düzenlenecek olan 28. Kalite Kongresi'nde mercek altına alınacak.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından 26-27 Kasım tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek kongre; iş, bilim, akademi, medya ve sanat dünyasından çok sayıda önemli ismi bir araya getirecek.

Kongrede ulusal ve uluslararası alanda birçok uzman isim; dünyayı çevreleyen değişimin beraberinde getirdiği sosyal, ekonomik, çevresel, jeopolitik, kültürel ve eğitime ait sorunları tartışarak, bu sorunların çözüm önerilerini mercek altına alacak.

"Çözüm Özünde – Fix The Basics!" temasıyla düzenlenecek olan kongrenin bu yılki özel oturum konuğu ise sürpriz bir isim olacak. Kutay Grubu'nun ana sponsorluğunda düzenlenen oturumda, "kriz kahini" olarak bilinen dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini konuşmacı olarak yer alacak.

Türkiye ekonomisine yönelik önemli açıklamalarıyla da dikkat çeken ABD'li ekonomist Roubini, düzenlenecek olan özel oturumda, tüm dünyada yaşanan değişimin getirdiği sorunlarla birlikte bu sorunların getirdiği fırsatları da ele alacak.

Avrupa'nın en büyük paylaşım platformlarından olan kongrede; "Yeni EFQM Modeli Neler Getiriyor?", "VUCA Dünyasında Kalite", "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" başlıklı konular ele alınacak. "Güncel Sorunlara Çözümler: Jeopolitik", "Her Şeyin Geleceği: Uzgörü", "Düşmanımız Doğa: Çevresel Sürdürülebilirlik ve 3. Dünya Savaşı" gibi konuların da tartışılacağı kongrede; "Güncel Sorunlara Çözümler: Toplumsal – Kültürel Cinsiyet Eşitliği ve Kapsayıcılık", "Güncel Sorunlara Çözümler: Eğitim" başlıkları ele alınacak.

Ayrıca kongrenin gündem maddeleri arasında "Toplum ve Kurumların Sorun Çözme Kabiliyetinin Geliştirilmesi", "Güncel Sorunlara Çözümler: Dünyayı Doyurmak – Küresel ve Ulusal Boyutta Tarım ve Hayvancılık" ve "Yaşam Biçimi Olarak Kalite" yer alacak. Paralel oturumlarla 60'dan fazla konuşmacının yer alacağı kongrede, 3 bine yakın yerli yabancı üst düzey katılımcı bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. (Fotoğraflı)


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bangladeş, fiyatı 2 ayda 8 kat artınca Türkiye dahil 4 ülkeden soğan ithal etmeye başladı
Erdoğan'dan olay yaratacak petrol çıkışı: Birileri paylaşım içinde, bizim önümüze de getirdiler Suriye'de devriye atan Türk askerlerine teröristler molotof kokteyl ile saldırdı Manchester Cityli Laporte, Kapadokya'yı ziyaret etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 20:43:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nouriel Roubini KalDar Kalite Kongresi'nde konuşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]