Son Dakika Haberleri: Nous Finirons Ensemble Filmi
Son Dakika Sinema Haber

Nous Finirons Ensemble Filmi

18 dakika önce

Nous Finirons Ensemble filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Nous Finirons Ensemble filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Nous Finirons Ensemble Filmi, System.String[]
Max, hayatına deniz kenarında bir yerde devam etmek için sevdiklerini adında bırakarak yeni hayatına adım atar. Bu durum geçmişte birçok anıyı paylaştığı arkadaşları ile arasına mesafe girmesine neden olur. Max, aradan geçen birkaç yıl sonra doğum gününde büyük bir sürprizle karşılaşır. Yıllardır görüşmediği arkadaşları Max’ın doğum günü için toplanıp evine ziyarete gelmiştir. Üstelik gelenlerin sayısı da bir hayli fazladır. Yeniden bir araya gelmenin heyecanı içinde olan ekip, eski günleri yad ettiğinde kendilerini beklenmedik durumların içerisinde bulur.


Yönetmen: Guillaume Canet
Senaryo: Guillaume Canet, Rodolphe Lauga
Oyuncular: François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Benoît Magimel, Pascale Arbillot, Clémentine Baert, Valérie Bonneton, José Garcia, Mikaël Wattincourt, Jean Dujardin, Tatiana Gousseff, Joël Dupuch, Hocine Mérabet, Jeanne Dupuch, Néo Broca, Marc Mairé, Ilan Debrabant, Philippe Vieux, Gwendoline Hamon, Karim Adda, Jean-René Privat, Pauline Tantot, Mathilde Tantot, Clémence Rochefort, Charlotte Pezres, Xavier Alcan , Alexandra Mercouroff, Michel Théboeuf, Jean-Christophe Pagnac
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Little White Lies 2
Yapımcı Firma: Les Productions du Trésor
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa, Belçika
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 135 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 16.08.2019

Nous Finirons Ensemble Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
Sinema
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metropoll'den 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark açılıyor Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş! CNN Türk spikeri Büşra Sanay, geçirdiği kaza sonucu tanınmaz hale geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 09:12:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nous Finirons Ensemble Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]