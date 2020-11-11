Nova Fresh Air, her ortamda temiz hava sağlıyor - Son Dakika

Nova Fresh Air, her ortamda temiz hava sağlıyor

11.11.2020 14:34
Nova Fresh Air, her ortamda temiz hava sağlıyor, System.String[]

Medikal ozon cihazı üretimiyle dikkat çeken Cemil Has Medikal, yeni bir cihazı piyasaya sundu.

Medikal ozon cihazı üretimiyle dikkat çeken Cemil Has Medikal, yeni bir cihazı piyasaya sundu. Geçtiğimiz günlerde piyasaya sundukları medikal ozon cihazı Salutem Plus'ın ardında şimdi de ozonla hava temizleme cihazı Nova Fresh Air'ı tüketiciyle buluşturan Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, korona virüsü pandemisinde ozonun öneminin bir kez daha anlaşıldığını ve yeni ürünleri ile bu alanda yine iddialı olduklarını belirtti.

Medikal ozon cihazı sektöründe yerli ve milli üretim ile adından sıkça söz ettiren Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, yeni cihazları Nova Fresh Air hakkında bilgi verdi. Korona virüsü salgını ile mücadelede ozonun önemli olduğunu vurgulayan Has, "Pandemi ile mücadele ettiğimiz bu süreçte bulaşma riskinin her ortam için geçerli olduğunun bilincindeyiz. Uzmanların da dediği gibi Covid-19'a sadece sosyal yaşantımızda değil; okul, ev ya da kısa süreli bulunduğumuz ortamlarda ile yakalanabiliriz. Bu nedenle ortam havasının temiz olmasına özen göstermeliyiz. Piyasaya yeni sunduğumuz Nova Fresh Air ozonla hava temizleme cihazımızı da bu amaçla ürettik. Tüketiciyle buluşan ürünümüzün bu noktada önemli bir ihtiyacı karşıladığını rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

Nova Fresh Air'in ortamdaki havayı, hiçbir kimyasal madde kullanmadan temizlediğinin altını çizen Has, "Covid-19 nedeniyle gün içerisinde dezenfektan ve kimyasal maddelerle çok fazla temas halindeyiz; ancak Nova Fresh Air ortam havasını temizlerken kimyasal madde kullanmaz ve toksik atık oluşturmaz. Bu sayede, sağlığa zarar verecek herhangi bir kalıntı bırakmaz, alerjiye yol açmaz. Nova havayı hem temizler hem de tazeler" şeklinde konuştu.

"Kullanım alanı çok geniş"

Nova Fresh Air'ın kullanım alanı hakkında bilgi veren Has, "Ürünümüz Nova okullarda, dershanelerde, otellerde, hastane ve hasta odalarında, kliniklerde, eczanelerde, ibadethanelerde, bankalarda, spor salonlarında ve soyunma odalarında, ofis ve kafelerde, arabalarda yani temelde insanın olduğu her ortamda kullanılabilir. Ortam havasını temizlerken sadece ozondan faydalandığı ve kimyasal içermediği için bebek ve çocukların olduğu her ortama uygundur; Ayrıca astım, alerji gibi sağlık sorunlarına yol açmadığı için hassas bireyler de kolaylıkla kullanabilirler" dedi.

"Test sonuçları memnun edici"

Nova Fresh Air'in yapılan testlerden memnun edici sonuçlarla çıktığını belirten Has, son olarak şöyle devam etti:

"Cihazımız; küf, mantar, rutubet, ev akarları, toz partikülleri, formaldehit, karbondioksit, karbonmonoksit, kükürt dioksit, azot oksit üzerinden yapılan performans testlerinde başarılı sonuçlar elde etti. Nova Fresh Air'in, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olan bu maddeleri ortam havasından temizlemede gösterdiği bu başarı elbette bizleri mutlu etti. Cemil Has Medikal olarak sürekli kendimizi geliştirerek yeni ürünlerimizle sağlık sektörüne katkı sağlamaktan mutluyuz." - İZMİR

Nova Fresh Air, her ortamda temiz hava sağlıyor

Koronavirüs, Kimyasal, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nova Fresh Air, her ortamda temiz hava sağlıyor - Son Dakika


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