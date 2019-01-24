Son Dakika Haberleri: Nova Vera, zeytinyağının Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı

Nova Vera, zeytinyağının Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı

58 dakika önce

Nova Vera, dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk ve tek Türk zeytinyağı markası oldu.

Nova Vera, zeytinyağının Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı, System.String[]
Nova Vera, dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk ve tek Türk zeytinyağı markası oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:25 

Ekonomi
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