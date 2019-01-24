Nova Vera, zeytinyağının Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı
58 dakika önce
Nova Vera, dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk ve tek Türk zeytinyağı markası oldu.
Nova Vera, dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk ve tek Türk zeytinyağı markası oldu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:25
Usta Tiyatrocu Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti
Usta Oyuncu Ayşen Gruda'nın Ölümü Ünlü İsimleri Yasa Boğdu
Hayatını Kaybeden Ayşen Gruda, Sitem Etmişti: Telif Haklarını Alamıyoruz
Ayşen Gruda'nın Doktorundan İlk Açıklama: Vicdanımız Rahat