Fenerbahçe'nin Çek futbolcusu Filip Novak, 43 gün sonra Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı.

Sakatlığının ardından Trabzonspor maçının son dakikalarında forma giyen Çek sol bek Novak, 43 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Novak en son Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Sivasspor maçında ilk 11'de görev almıştı. Bu maçın ardından sakatlığı nedeniyle ligde 6 maçta forma giyemeyen Novak, geçen hafta oynanan Trabzonspor maçında ise son dakikalarda oyuna dahil oldu. - İSTANBUL