Son Dakika Haberleri: Novak'a yeni teklif! Trabzonspor...
Son Dakika Spor Haber

Novak'a yeni teklif! Trabzonspor...

1 saat önce

Trabzonspor'da profesyonelliği ile herkesin takdirini kazanan, Avrupa'nın skora en çok katkı veren sol beklerinden olan Filip Novak'ın kontratı 2020 yazında sona eriyor.

Novak'a yeni teklif! Trabzonspor..., System.String[]

Trabzonspor'da profesyonelliği ile herkesin takdirini kazanan, Avrupa'nın skora en çok katkı veren sol beklerinden olan Filip Novak'ın kontratı 2020 yazında sona eriyor. Bordo-mavililer, 29 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu kadrolarında tutmak istiyorlar. Bunun için de Çek sol bekle kısa süre içinde masaya oturulacak. Yönetim, Novak'a "Gel alacağın parada iyileştirmeye gidip sözleşme süreni uzatalım" teklifi götürecek. Bordo-mavili ekibin sol kanat savunucusu anlaşması gereği yılda 860 bin euro kazanıyor. Yönetim bu rakamı 1 milyon euro'ya yükselterek Filip Novak'a 3 yıllık yeni sözleşme önerisi götürmeyi planlıyor. Bu teklifle beraber Trabzonspor şehre ve takıma tam uyum sağlayan oyuncusuyla yola devam edecek.


Çek sol bek de kalmak istiyor


Bordo-mavili yönetimin yeni teklif götürmeye hazırlandığı Filip Novak da kariyerini Trabzonspor'da sürdürmeye hazır. Çek futbolcu, yakın çevresine "Trabzonspor'da mutluyum. Kulübüm benimle yeni sözleşme imzalamak isterse bunu seve seve kabul ederim. Şehre ve buranın insanlarına alıştım. Burada ciddi saygı görüyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan, Ayder'deki salıncaklar için devreye girdi: Bunları temizleyeceğiz
THK Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Duman: Açıkça felç edildik Oyuncu Gonca Vuslateri, sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi Davutoğlu'nun "O defterleri açacaksak insan içine çıkamazlar" deyip işaret ettiği tarihte neler olmuştu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 10:49:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Novak'a yeni teklif! Trabzonspor...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]