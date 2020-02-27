Novak: Covid-19 petrol talebini dafa fazla aşağıya çekebilir - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Novak: Covid-19 petrol talebini dafa fazla aşağıya çekebilir - Son Dakika Ekonomi

Novak: Covid-19 petrol talebini dafa fazla aşağıya çekebilir

6 saat önce

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, dünya çapında 2.800'den fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 nedeniyle 2020 için küresel petrol talebi beklentilerinin daha da düşürülebileceğini ifade etti.

Novak: Covid-19 petrol talebini dafa fazla aşağıya çekebilir, System.String[]

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, dünya çapında 2.800'den fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 nedeniyle 2020 için küresel petrol talebi beklentilerinin daha da düşürülebileceğini ifade etti.Novak, "Covid-19'un gelişimini gözlemlememiz gerekiyor. Göründüğü gibi Avrupa'da zaten vakalar var. Elbette bu tahminler birbiriyle ilişkilendirilecek" açıklamasını yaptı ve petrol piyasalarındaki durumun endişe yarattığını da sözlerine ekledi.Yatırımcılar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ve Rusya'nın önderlik ettiği diğer petrol üreticilerinin ek kısıntı kararını bekliyorlar.


Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Albayrak'ın adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zabıta hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması yapıldı Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar korona virüsün Türkiye'ye girişi olmadı"

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 22:51:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Novak: Covid-19 petrol talebini dafa fazla aşağıya çekebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]