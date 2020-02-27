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Novak: Covid-19 petrol talebini dafa fazla aşağıya çekebilir
6 saat önce
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, dünya çapında 2.800'den fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 nedeniyle 2020 için küresel petrol talebi beklentilerinin daha da düşürülebileceğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:18 Kaynak: DHA
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, dünya çapında 2.800'den fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 nedeniyle 2020 için küresel petrol talebi beklentilerinin daha da düşürülebileceğini ifade etti.Novak, "Covid-19'un gelişimini gözlemlememiz gerekiyor. Göründüğü gibi Avrupa'da zaten vakalar var. Elbette bu tahminler birbiriyle ilişkilendirilecek" açıklamasını yaptı ve petrol piyasalarındaki durumun endişe yarattığını da sözlerine ekledi.Yatırımcılar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ve Rusya'nın önderlik ettiği diğer petrol üreticilerinin ek kısıntı kararını bekliyorlar.
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