Novak Djokovic, Avustralya'dan ayrıldı - Son Dakika

Avustralya'ya giriş için gerekli sağlık koşullarını sağlamadığı gerekçesiyle sınır dışı edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic, ülkeyi terk etti.

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan 34 yaşındaki tenisçinin ülkeden ayrıldığını doğruladı.

Avustralya Federal Mahkemesinin kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Hawke, "Güçlü sınır güvenliği politikası, halkın pandemi boyunca güvende olmasını sağlamıştır. Avustralya bu sayede dünyadaki en düşük ölüm oranlarına, en güçlü ekonomik toparlanmaya ve en yüksek aşılanma oranlarına sahip ülkelerden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre polis, Djokovic ve ekibine, Melbourne Havaalanı'na girişlerinden binecekleri uçağın kapısına kadar eşlik etti.

Avustralya Açık Turnuvası'nı son 3 yıl da dahil 9 kez kazanan Djokovic'in, EK409 sefer sayılı uçuşla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine gideceği bilgisi paylaşıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olup olmadığını açıklamayan erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Djokovic, turnuva yönetiminin tıbbı muafiyeti bulunan sporcuların Avustralya'ya gelebileceğini açıklaması üzerine 5 Ocak'ta Melbourne'e seyahat etmişti.

Vize başvuru formundaki hatalı bilgilerin fark edilmesiyle sorguya alınan Djokovic'in muafiyet gerekçesi reddedilmişti. Devamında vizesi iptal edilen Sırp tenisçi, hukuki süreç tamamlanıncaya kadar mültecilerin tutulduğu otelde kalmıştı.