Novak Djokovic başlattı, NBA'e sıçradı! Koronavirüs...

Dünyanın 1 numarası, yıldız tenisçi Novak Djokovic'in normalleşme sürecinde düzenlediği ve önlem alınmayan Adria Turnuvası'nın yankıları sürüyor.



Djokovic dahil olmak üzere 4 tenisçinin testinin pozitif çıkmasının ardından salgın NBA'e de sıçradı. Play-Off oynayacak Denver Nuggets'ın pivotu Nikola Jokic de koronaya yakalandı.



Teniste dünyanın 1 numarası olan Novak Djokovic, mayıs ayında 3 ayaktan oluşacak ve kendisinin organize edeceği bir turnuva gerçekleştireceğini açıklamıştı. Yaklaşık 12 gün önce de Belgrad'ın ev sahipliği yaptığı Adria Turu'yla serisine start vermişti. Ancak turnuva içinde koronavirüs salgınına aldırış etmeden hiçbir önlemin alınmaması çok eleştirilmişti. Geçen hafta sonundaki Zadar Turu'nda ise Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov'un Kovid-19 testinin pozitif çıkması eleştirilerin ne kadar yerinde olduğunu gösterdi. Ardından olaylar çorap söküğü gibi geldi.



Turnuva yarıda kesilirken Djokovic kendisi dahil test yaptıran 3 tenisçinin (Dzokovocius, Borna Coric ve Viktor Troickis) daha testi pozitif çıktı. Turnuvaya katılan tüm tenisçiler bu durum sonrası herkesten özür diledi.







Jokic'in takımı NBA'de Play-Off oynayacak



Tam her şey bitti derken olay NBA'de de sıçradı. Adria Turu açılışı öncesi düzenlenen basketbol turnuvasına gelen Denver Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic'in de koronavirüse yakalandığı bildirildi. Nikola Jokic en son Belgrad'daki Dejan Milojevic'in veda maçında Djokovic'le sosyal mesafeye dikkat etmeden görüşmüş ve Zadar Turu'nda da tribünlerde yer almıştı. Jokic'in takımı Denver Nuggets, sezonun tamamlanması için 31 Temmuz'da yeniden başlayacak NBA'de Play-Off oynayacak. Orlando'daki Walt Disney'in spor tesislerinde düzenlenecek NBA'in geri kalan sezonu için Jokic'in gelecek hafta içinde ABD'ye gitmesi bekleniyor. (Fanatik)



