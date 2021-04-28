Novak Djokovic, Madrid Açık'a katılmayacak - Son Dakika

Novak Djokovic, Madrid Açık'a katılmayacak

28.04.2021 21:45
Novak Djokovic, Madrid Açık'a katılmayacak, System.String[]

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, bu yıl düzenlenecek Madrid Açık tenis turnuvasına katılmayacak.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, bu yıl düzenlenecek Madrid Açık tenis turnuvasına katılmayacak.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 2-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın tek erkekler kategorisinde Sırp tenisçi Djokovic'in yer almayacağı belirtildi.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen ve son olarak 2019'da düzenlenen turnuvanın şampiyonu Djokovic'in, 30 Mayıs'ta başlayacak Fransa Açık grand slam turnuvası öncesinde Roma ve Belgrad'da düzenlenecek turnuvalara katılması bekleniyor.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan zaferle ayrılan 33 yaşındaki Djokovic, bu sezon katıldığı Monte Carlo ve Sırbistan açık turnuvalarında finale kalamamıştı.

Madrid, Mayıs, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Novak Djokovic, Madrid Açık'a katılmayacak - Son Dakika Spor


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