Son Dakika Haberleri: Novak Djokovic, Paris Masters Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi
Son Dakika Spor Novak Djokovic, Paris Masters Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi

Novak Djokovic, Paris Masters Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi

7 saat önce

Paris Masters Tenis Turnuvası'nın tek erkekler yarı finalinde Bulgar Grigor Dimitrov'u 2-0 mağlup eden Sırp Novak Djokovic, adını finale yazdırdı.

Novak Djokovic, Paris Masters Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi, System.String[]

Paris Masters Tenis Turnuvası'nın tek erkekler yarı finalinde Bulgar Grigor Dimitrov'u 2-0 mağlup eden Sırp Novak Djokovic, adını finale yazdırdı.

Fransa'da düzenlenen sert kort turnuvası Paris Masters'ta 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, dünya 27 numarası Bulgar Dimitrov ile karşılaştı.

Geçen yılın da finalisti olan ve turnuvayı 3 kez kazanan Djokovic, 1 saat 38 dakika süren yarı final mücadelesinde rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Djokovic, Denis Shapovalov ile Rafael Nadal arasındaki yarı final karşılaşmasının galibiyle yarın final maçına çıkacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Annesini kaybedip maça çıktı! 90 dakika sonunda gözyaşlarını tutamadı
Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Kadıköy uyarısı! Loris Karius'un performansı, Beşiktaşlıları mest etti! Milyoner'de ilk soruda elenen yarışmacı verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 02:04:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Novak Djokovic, Paris Masters Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]