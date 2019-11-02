Novak Djokovic, Paris Masters Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi
6 saat önce
Fransa'da düzenlenen sert kort turnuvası Paris Masters'ta 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, dünya 27 numarası Bulgar Dimitrov ile karşılaştı.
Fransa'da düzenlenen sert kort turnuvası Paris Masters'ta 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, dünya 27 numarası Bulgar Dimitrov ile karşılaştı.
Geçen yılın da finalisti olan ve turnuvayı 3 kez kazanan Djokovic, 1 saat 38 dakika süren yarı final mücadelesinde rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.
Djokovic, Denis Shapovalov ile Rafael Nadal arasındaki yarı final karşılaşmasının galibiyle yarın final maçına çıkacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:32
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