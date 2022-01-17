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Novak Djokovic, Sırbistan'a döndü - Son Dakika

Novak Djokovic, Sırbistan'a döndü

17.01.2022 16:03
Novak Djokovic, Sırbistan'a döndü

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere aşı muafiyetiyle gittiği Melbourne'de, sunduğu belgeler kabul edilmeyerek hükümet tarafından iki kez vizesinin iptal edilmesi yönünde verilen kararın mahkeme tarafından da onaylanmasıyla sınır dışı edilen tek erkeklerde dünya bir numarası...

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere aşı muafiyetiyle gittiği Melbourne'de, sunduğu belgeler kabul edilmeyerek hükümet tarafından iki kez vizesinin iptal edilmesi yönünde verilen kararın mahkeme tarafından da onaylanmasıyla sınır dışı edilen tek erkeklerde dünya bir numarası Novak Djokovic, ülkesi Sırbistan'a döndü.

Djokovic, sabah saatlerinde vardığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Belgrad uçağına aktarma yaparak, yerel saat ile 12.00'de Belgrad'a ulaştı.

Havalimanında halkın ve medya mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılanan Djokovic, herhangi bir açıklamada bulunmadı. Sırp tenisçinin ekibinden yapılan açıklamada ise 34 yaşındaki oyuncunun Sırbistan'da kalıp kalmayacağının henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

Novak Djokovic'in Avustralya'da yaşanan olaylarla ilgili Melbourne'deki turnuva sona ermeden bir açıklama yapmayacağı ifade edildi.

Djokovic'in sınır dışı edilme sürecinde ne olmuştu?

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, bugün Melbourne'de başlayan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena'da antrenmanlarını sürdürüyordu.

Ancak Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini yeniden iptal etmesi üzerine, Djokovic'in avukatları tekrar mahkemeye başvurmuştu.

Melbourne kentindeki Avustralya Federal Mahkemesinde 3 hakimden oluşan ekibin baktığı duruşmada Bakan Hawke'nin verdiği vize iptali kararı onaylanmıştı.

Djokovic, ülkeden sınır dışı edilmeden önce yaptığı açıklamada, "Bakanlığın vizemi iptal etmesinin ardından mahkemenin yaptığım itirazı reddetmesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Novak Djokovic, Sırbistan'a döndü
Novak Djokovic, Sırbistan'a döndü
Novak Djokovic, Sırbistan'a döndü
Novak Djokovic, Sırbistan'a döndü

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Avustralya, Sırbistan, Hükümet, Tenis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Novak Djokovic, Sırbistan'a döndü - Son Dakika


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