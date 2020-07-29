Novak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Novak hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak, Alanyaspor maçında kafasına aldığı darbeden sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

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Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak, Alanyaspor maçında kafasına aldığı darbeden sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde bordo-mavililerde Filip Novak sakatlandı. Novak, Coulker ile girdiği hava topu mücadelesi sonrasında başına aldığı darbeden sonra sahayı sedye ile terk etti. 30 yaşındaki futbolcunun yerine 78. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi oyuna dahil oldu.

Çek futbolcu daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

(İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:52

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Novak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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