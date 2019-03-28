Son Dakika Haberleri: Novak: Opec+ İşbirliği Anlaşması Mayıs ya da Haziran'da İmzalanabilir

Novak: Opec+ İşbirliği Anlaşması Mayıs ya da Haziran'da İmzalanabilir

8 dakika önce

– Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın önderlik ettiği (OPEC+) büyük üreticilerden, kalıcı bir işbirliği için bir anlaşma imzalamalarını beklediğini söyledi.

Novak: Opec+ İşbirliği Anlaşması Mayıs ya da Haziran'da İmzalanabilir, System.String[]
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın önderlik ettiği (OPEC+) büyük üreticilerden, kalıcı bir işbirliği için bir anlaşma imzalamalarını beklediğini söyledi.

Novak tüzüğün hazırlanmak üzere olduğunu ve tüm maddeler üzerinde anlaşma sağlanması halinde, Mayıs ya da Haziran ayında yapılması planlanan OPEC+ bakanlar toplantısında imzalanacağını açıkladı.

Novak daha önce, OPEC+ toplantısının 19 Mayıs tarihinde Suudi Arabista'ın Cidde kentinde yapılmasını ve toplantıda büyük petrol üreticilerinin üretim kısıntıları konusunda bir anlaşmaya varmalarını beklediğini söylemişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:26 Kaynak: DHA

Ekonomi
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