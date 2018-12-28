Novak: "Opec, Kalıcı Bir Opec+ İşbirliğini Gözden Geçiriyor"
38 dakika önce
Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü´nün (OPEC) kalıcı bir OPEC+ işbirliğini gözden geçirdiğini açıkladı. Ria Novosti´de yer alan habere göre, Novak OPEC’in kalıcı bir OPEC + işbirliğine ilişkin bir sözleşme hazırladığını söyledi. OPEC + anlaşmasının petrol piyasası üzerindeki etkilerine değinen Novak, etkilerin gelecek yılın Ocak ve Şubat aylarında görülebileceğini belirtti. Novak, […]The post Novak: “OPEC, kalıcı bir OPEC+ işbirliğini gözden geçiriyor” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Rusya
Enerji Bakanı Aleksander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) kalıcı bir OPEC+ işbirliğini gözden geçirdiğini açıkladı.
Ria Novosti'de yer alan habere göre, Novak OPEC'in kalıcı bir OPEC + işbirliğine ilişkin bir sözleşme hazırladığını söyledi. OPEC + anlaşmasının petrol piyasası üzerindeki etkilerine değinen Novak, etkilerin gelecek yılın Ocak ve Şubat aylarında görülebileceğini belirtti.
Novak, Çarşamba
günü OPEC üyeleri ve diğer petrol üreticileri arasında yapılan üretim anlaşması imzalanmasından bu yana Rusya'nın 120 milyar doların üzerinde ilave gelir elde ettiğini söylemişti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:45
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