Novak: OPEC+ petrol üretim kararı için her ay toplanacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun günlük 500,000 varili geçmeyecek artışları kararlaştıracak üretim politikasına karar vermek için her ay toplanacağını açıkladı.

OPEC+ grubunun Perşembe günü sanal ortamda düzenlenen OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi (JMMC) toplantısında, Ocak'tan itibaren üretim kesintilerini günlük 500,000 varil azaltılması üzerinde anlaşma sağlandı.

OPEC+ grubu, pandeminin ilan edilmesinden bir süre sonra, azalan talep nedeniyle toplam üretimlerini günde 7.7 milyon varil azaltmışlardı. Yeni anlaşmayla, OPEC+ grubunun üretimkesintisi, bu miktardan 500,000 varil düşüşle günlük 7.2 milyon varil olarak uygulanacak.

Önceki anlaşmalara göre, Covid-19 pandemisindeki ikinci dalgaya bağlı olarak düşen yakıt talebi nedeniyle 7.7 milyon varil kesintinin Mart ayına kadar sürdürülmesi öngörülüyordu.