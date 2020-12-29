Novak: Petrol piyasaları Covid öncesi düzeylere 2021'de dönecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, küresel petrol piyasalarının pandemi öncesi düzeylere 2021 yılında dönmesini beklediğini söyledi.

Rusya-24 televizyonuna konuşan Novak, küresel petrol talebinin günde ortalama 5.0 - 6.0 milyon varil artışla, 2021 yılında pandemi öncesi düzeylere yükseleceğini öngördü.

Novak, geçen hafta yaptığı bir açıklamada da, coronüvirüste mutasyonun ortaya çıkmasının etkisiyle Birleşik Krallık uçuşlarını durdurduğuna, bu gelişmenin de petrol fiyatları üzerinde oumsuz etki yarattığına işaret etti.Novak, buna karşın Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın petrol talebi üzerindeki etkisinin ilk dalgaya göre daha yumuşak olduğuna dikkat çekti.

Rusya-24'e konuşmasında Kuzel Akımı-2 doğalgaz boru hattı konusundaki gelişmelere de değinen Nocak, ABD'nin tüm engelleme çabalarına karşın, projenin tamamlanacağına inandığını vurguladı.