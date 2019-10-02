Novak: petrol piyasaları "kara kuğular"dan etkilendi
2 saat önce
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, petrol piyasalarını, "kara kuğu" diye nitelendirilen, tamamen "beklenmedik, öngörülemeyecek" ve piyasalarda karışıklığa neden olabilecek olayların etkilediğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:46 Kaynak: DHA
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, petrol piyasalarını, "kara kuğu" diye nitelendirilen, tamamen "beklenmedik, öngörülemeyecek" ve piyasalarda karışıklığa neden olabilecek olayların etkilediğini söyledi.
Rusya Enerji Haftası'nda konuşan Novak, "60 dolar dolayında sabitlenen petrol fiyatlarına tanık olsak da, piyasada istikrar göremiyoruz. Çevremizde 'kara kuğular'ın yüzdüğünü görüyoruz ve bu kara kuğular piyasalarda kilit etkilere sahip. Bu olayların etkilerini asgari düzeye indirmenin yollarını aramamız gerekiyor" dedi.
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