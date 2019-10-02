Son Dakika Haberleri: Novak: petrol piyasaları "kara kuğular"dan etkilendi
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Novak: petrol piyasaları "kara kuğular"dan etkilendi

2 saat önce

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, petrol piyasalarını, "kara kuğu" diye nitelendirilen, tamamen "beklenmedik, öngörülemeyecek" ve piyasalarda karışıklığa neden olabilecek olayların etkilediğini söyledi.

Novak: petrol piyasaları

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, petrol piyasalarını, "kara kuğu" diye nitelendirilen, tamamen "beklenmedik, öngörülemeyecek" ve piyasalarda karışıklığa neden olabilecek olayların etkilediğini söyledi.

Rusya Enerji Haftası'nda konuşan Novak, "60 dolar dolayında sabitlenen petrol fiyatlarına tanık olsak da, piyasada istikrar göremiyoruz. Çevremizde 'kara kuğular'ın yüzdüğünü görüyoruz ve bu kara kuğular piyasalarda kilit etkilere sahip. Bu olayların etkilerini asgari düzeye indirmenin yollarını aramamız gerekiyor" dedi.

Rusya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:46 Kaynak: DHA
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