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Novak: Rusya'nın doğalgaz üretimi 2019'da yüzde 2.0 artacak
6 saat önce
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, ülkesinin 2019 yılındaki ürettiği doğal gaz miktarının 2019 yılında yıllık yüzde 2.0 artışla 740 milyon metreküpe ulaşacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:43 Kaynak: DHA
– Rusya
Enerji Bakanı Alexander Novak
, ülkesinin 2019 yılındaki ürettiği doğal gaz miktarının 2019 yılında yıllık yüzde 2.0 artışla 740 milyon metreküpe ulaşacağını söyledi.
Novak, Energeticheskaya Politika'ya verdiği röportajda ayrıca likit doğal gaz satışlarının yüzde 44 artışla 39 milyon metreküpe ulaşacağını ekledi.
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