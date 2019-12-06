Son Dakika Haberleri: Novak: Rusya'nın doğalgaz üretimi 2019'da yüzde 2.0 artacak
Son Dakika Ekonomi Novak: Rusya'nın doğalgaz üretimi 2019'da yüzde 2.0 artacak - Son Dakika Ekonomi

Novak: Rusya'nın doğalgaz üretimi 2019'da yüzde 2.0 artacak

6 saat önce

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, ülkesinin 2019 yılındaki ürettiği doğal gaz miktarının 2019 yılında yıllık yüzde 2.0 artışla 740 milyon metreküpe ulaşacağını söyledi.

Novak: Rusya'nın doğalgaz üretimi 2019'da yüzde 2.0 artacak, System.String[]
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, ülkesinin 2019 yılındaki ürettiği doğal gaz miktarının 2019 yılında yıllık yüzde 2.0 artışla 740 milyon metreküpe ulaşacağını söyledi.

Novak, Energeticheskaya Politika'ya verdiği röportajda ayrıca likit doğal gaz satışlarının yüzde 44 artışla 39 milyon metreküpe ulaşacağını ekledi.


- İstanbul
Alexander Novak, Rusya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:43 Kaynak: DHA
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