Son Dakika Haberleri: Novak: rusya'nın opec+ üretim kısıntısına katılımı geçici
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Novak: rusya'nın opec+ üretim kısıntısına katılımı geçici

1 saat önce

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, ülkesinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer üreticiler ile birlikte (OPEC+) yürüttükleri "üretim kısıntısı"na katılımının "geçici" olduğunu açıkladı.

Novak: rusya'nın opec+ üretim kısıntısına katılımı geçici, System.String[]

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, ülkesinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer üreticiler ile birlikte (OPEC+) yürüttükleri "üretim kısıntısı"na katılımının "geçici" olduğunu açıkladı.

Novak, OPEC ile yapılan global üretim anlaşması çerçevesinde üretim kısıntısının geçici oladuğunu, Rusya'nın "ulusal çıkarlarına uyduğu sürece" bu tür kısıntılar uygulayacağını vurguladı.

Energy Policy adlı dergiye bir makale yazan Novak ayrıca, küresel petrol talebinde büyümenin 2020 yılında hızlanmasını beklediğinin altını çizdi.

Novak, 2019 yılında, gündü 1 milyon varil olması beklenen küresel petrol talebi büyümesinin, 2020 yılında günde 1.4 milyon varile yükseleceğini öngördüklerini ekledi.

Rusya, Opec, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:16 Kaynak: DHA
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