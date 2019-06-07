Novak: Rusya ve S. Arabistan üretim kısıntılarında işbirliği yapacak
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– Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Suudi Enerji Bakanı Khalid al-Falih ile görüşmesi sonrasında, iki ülkenin küresel petrol piyasaları üzerinde "ortak bir anlayışa" sahip olduğunu ve üretim kısıntıları konusunda alınacak kararlarda işbirliği yapma konusunda anlaştıklarını duyurdu ancak...
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:03 Kaynak: DHA
– Rusya
Enerji Bakanı Alexander Novak
, Suudi Enerji Bakanı Khalid al-Falih ile görüşmesi sonrasında, iki ülkenin küresel petrol piyasaları üzerinde "ortak bir anlayışa" sahip olduğunu ve üretim kısıntıları konusunda alınacak kararlarda işbirliği yapma konusunda anlaştıklarını duyurdu ancak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya arasında üretim ksııntılarının geleceği hakkında bir karar alınadığını ekledi.
St Petersburg
Ekonomik Forumu'nda konuşan Novak, "Ben Haziran ayının sonuna dek ortak bir nokta bulacağımızı düşünüyorum. Piyasa şu an çok gergin ve olaylara çok sert tepkiler veriyor. Piyasanın durumunu anlamamız için biraz sakinleşmesi gerekiyor" dedi.
Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya ve Suudi Arabistan
'ın varil başına petrol fiyatı konusunda anlaştıklarını ve Rusya'nın OPEC ile işbirliğine bağlılığının devam ettiğini söylemişti.
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