Noval Djokovic sezonu Viyana Açık'ta kapatacak

Tek erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, 2020 sezonunu Viyana Açık'a özel davetiyeyle (wildcard) katılarak tamamlayacak.

Tek erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, 2020 sezonunu Viyana Açık'a özel davetiyeyle (wildcard) katılarak tamamlayacak. Viyana Açık'tan yapılan açıklamada, özel davetiye teklifini kabul eden 33 yaşındaki tenisçinin, 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek organizasyona katılacağı belirtildi. 2007'de şampiyonluğa uzandığı Viyana Açık'a 13 yıl sonra katılma kararı alan Djokovic'in yanı sıra tek erkekler dünya sıralamasının ilk 10'unda yer alan Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Diego Schwartzman, Matteo Berrettini ve Andrey Rublev de turnuvada mücadele edecek. Son olarak Fransa Açık finalinde ezeli rakiplerinden İspanyol Rafael Nadal'a yenilen Djokovic, bu sezon Avustralya Açık, Dubai, Western & Southern Açık ve İtalya Açık turnuvalarında kupaya uzanmıştı.

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