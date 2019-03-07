Son Dakika Haberleri: Novartis İlaç Bilimsel Operasyonlar Direktörlüğü'ne Diyar Akkaynak Getirildi

Novartis İlaç Bilimsel Operasyonlar Direktörlüğü'ne Diyar Akkaynak Getirildi

1 saat önce

Novartis Onkoloji Birimi'nde Medikal Direktörlük görevini başarıyla yürütmekte olan Diyar Akkaynak, Novartis İlaç Bilimsel Operasyonlar Direktörü olarak atandı

Novartis İlaç Bilimsel Operasyonlar Direktörlüğü'ne Diyar Akkaynak Getirildi, System.String[]

2001 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Diyar Akkaynak, 2003 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde MBA programını tamamladı.

Kariyerine Biofarma İlaç'ta Medikal Müdür olarak başlayan Akkaynak, daha sonra Eczacıbaşı İlaç'ta Medikal Müdür olarak çalıştı. Nisan 2007'de Medikal Müdür olarak Novartis Onkoloji Türkiye ekibine katıldı ve 2010-2014 yılları arasında Hematoloji Grup Medikal Müdürü olarak görevine devam etti. 2014'ten bu yana Novartis Onkoloji'de Medikal Direktör olarak görev yapan Akkaynak, bu süre boyunca birçok ürünün klinik çalışmalarında, ruhsat ve geri ödeme süreçlerinde ve lansmanında aktif görev aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:36 Kaynak: Bültenler

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