Novartis İlaç Türkiye, dünya çapında "En İyi İşveren" ödülüne layık görüldü - Son Dakika

İstanbul, 27 Ocak 2021 – Novartis İlaç Türkiye, insan kaynakları alanındaki başarılarıyla dünyanın saygın kuruluşlarından Top Employers Institute tarafından dünya çapında "En İyi İşveren" ödülünün sahibi oldu. Novartis İlaç, aynı zamanda dördüncü kez üst üste Avrupa ve Türkiye'nin En İyi İşveren'i seçildi. "Yetenek stratejileri, yetenek kazanımı, iş gücü planlaması, işe yeni başlayanların eğitim ve adaptasyonu, yönetici ve çalışan gelişimi, kariyer ve başarı yönetimi, çalışan ödüllendirme, ek fayda sağlama, çeşitlilik ve dahil etme uygulamaları ve şirket kültürü" kriterlerinde başarılı performans sergileyen Novartis İlaç Türkiye, insan kaynakları alanındaki uygulamalarla sektörde lider konumda olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Novartis İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Avinash Potnis;

"Dijitalleşme hayatımızın her alanına hızla yayıldı ve iş yapış şekillerimizi değiştirdi. Novartis İlaç olarak 2020 yılındaki başarımızı çalışanlarımızın adanmışlığına ve saha ekiplerimizin operasyonel mükemmellik için çalışmasına borçluyuz. Merak eden, ilham veren ve yetkin çalışanların oluşturduğu kurum kültürümüz Türkiye'deki başarımızın temel unsurudur. Liderlik anlayışımız ve yenilikçi İK politikalarımız En İyi İşverenler Enstitüsü tarafından bu yıl Avrupa ve Türkiye'nin yanı sıra dünyada da En İyi İşveren seçilmemizi sağladı" dedi.

Novartis Grup Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Dr. Senay Kızılkaya, Novartis İlaç olarak Avrupa ve Türkiye'den sonra dünya çapında da En İyi İşveren ödülü aldıkları için gurur duyduklarını belirterek, "Çalışanlarımız bizim en büyük değerimiz ve önceliğimiz. Herkes için zor bir yıl oldu ancak Novartis İlaç olarak yıllardır sürdürdüğümüz insan kaynakları uygulamalarımızla yarattığımız güçlü kültürümüz sayesinde pandemi dönemine de kolay uyum sağladık. Novartis olarak, esnek çalışma modelini uzun yıllardır başarılı bir şekilde uyguluyorduk. Salgının ülkemizde de görülmeye başlamasıyla birlikte ofis ve saha çalışanlarımız evden çalışmaya geçti. Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarımız, esnek çalışma modelimiz ve dijital altyapı çözümlerimizle pandemi sürecinde de çalışanlarımızın iş süreçlerini etkin bir şekilde yürütebilmelerini ve bu sayede hastalarımızın tedavilerine kesintisiz ulaşabilmelerini sağladık. Aynı zamanda, bu dönemi fırsata çevirerek çalışanlarımızın kariyer yolculuklarında yapılandırılmış programlarla onları desteklemeye devam ettik. Bu yıl dünya çapında da En İyi İşveren seçilmemiz, attığımız adımların sektörde fark yarattığının önemli bir göstergesi oldu" dedi.

NOVARTİS HAKKINDA

Sağlık alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olan Novartis, Türkiye'de de ilaç sektörünün lider firmalarından biri. Merkezi İsviçre'nin Basel kentinde bulunan Novartis, bilim ve teknolojiyle geliştirdiği dönüştürücü tedaviler ve yenilikçi ilaçlar ile jenerik ve biyobenzer ilaçlardan oluşan geniş ürün portföyüyle hastaların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışıyor. Yenilikçi ilaç geliştirme alanında Ar-Ge yatırımlarıyla dünyanın önde gelen firmaları arasında yer alan Novartis, ürünlerini dünya çapında 750 milyondan fazla kişiye ulaştırarak yeni tedavilerin geniş kitlelere erişimini sağlıyor. 2019 yılında Novartis Grup, 47,4 milyar dolarlık net satış rakamı elde etti. Dünya genelinde 145'in üzerinde ülkede faaliyet gösteren Novartis, tüm grup şirketlerinde yaklaşık 109.000 kişiye istihdam sağlıyor. Novartis, Türkiye'de 2.000'in üzerinde çalışanı ile 1955 yılından bu yana üretim, pazarlama ve ilaç Ar-Ge'si faaliyetlerini yürütüyor. Daha fazla bilgi için, www.novartis.com.tr

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