Novartis'te yeni babalara 14 haftalık ücretli doğum izni - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Novartis'te yeni babalara 14 haftalık ücretli doğum izni - Son Dakika Ekonomi

Novartis'te yeni babalara 14 haftalık ücretli doğum izni

7 saat önce

İlaç sektöründe üretim yapan Novartis'in baba olacaklar için ücretli doğum izni 14 hafta oldu.

Novartis'te yeni babalara 14 haftalık ücretli doğum izni, System.String[]

İlaç sektöründe üretim yapan Novartis'in baba olacaklar için ücretli doğum izni 14 hafta oldu.

Novartis yeni bir uygulama başlattı. Ocak 2020 itibariyle global olarak yürürlüğe giren uygulamayla babalar, bir yıl boyunca istedikleri zaman 14 haftalık bu izni tercih ettikleri gibi planlayabilecek ve ister toplu olarak ister bölerek ihtiyaçlarına göre kullanabilecek. İzinden tüm merkez ofis ve saha çalışanları faydalanabilecek.

Novartis Grup Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Dr. Senay Kızılkaya, "Novartis olarak, çalışanlarımızın ebeveyn olma yolunda mutluluklarını paylaşıyor ve 14 haftalık babalık izni uygulamamızla onların ve eşlerinin hayatlarını değiştirecek en güzel ve en anlamlı anlarında onlara destek olmak istiyoruz" dedi.

Kültür, yetenek, çeşitlilik ve dahil etme konularını çok önemsediklerini belirten Kızılkaya, "Novartis olarak yıllardır sürdürdüğümüz insan kaynakları uygulamalarımızla güçlü bir Novartis kültürü yarattık ve yeni uygulamaları hayata geçirerek kültür yolculuğumuzu başarıyla devam ettirmeyi hedefliyoruz. Şirket stratejilerimizi, yarattığımız kurum kültürümüzle uyumlu bir şekilde oluşturmaya önem veriyoruz" dedi.


Novartis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:33 Kaynak: DHA
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