Novartis'ten Dünya Astım Günü'nde "Nefesini Kesme, Nefesleri Kes" kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi

Novartis'ten Dünya Astım Günü'nde "Nefesini Kesme, Nefesleri Kes" kampanyası

29.04.2022 12:35
Novartis'ten Dünya Astım Günü'nde "Nefesini Kesme, Nefesleri Kes" kampanyası

Novartis, Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği'yle birlikte gerçekleştirdiği "Nefesini Kesme, Nefesleri Kes" kampanyasıyla astımın yaşam için bir engel olmadığını vurguluyor.

Novartis, Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği'yle birlikte gerçekleştirdiği "Nefesini Kesme, Nefesleri Kes" kampanyasıyla astımın yaşam için bir engel olmadığını vurguluyor.

Novartis'ten yapılan açıklamaya göre, kronik bir hastalık olan astımın tüm dünyada yaklaşık 340 milyon kişide görüldüğü tahmin ediliyor. Türkiye'de ise bu sayı 3 milyona yaklaşıyor. Alerjik astım hastaları, atakları engellemek ve yaşam kalitelerini iyileştirmek için alerjenlerden uzak durmaya çalışıyor.

Astım hayata, yaşamaya, spora ve rekorlara engel değil

Astım, Türkiye'de ortalama olarak erkeklerin yüzde 7.1'i kadınların yüzde 9'unda rastlanan ve hayat kalitesini çok ciddi oranda etkileyebilen bir sağlık sorunu olarak görülüyor.

1957'den bu yana insanların yaşam kalitesini artıracak ve ömürlerini uzatacak yeni yollar keşfetme hedefiyle çalışan Novartis, bu kampanya ile alerjik astımla ilgili doğru bilinen yanlışları tersine çevirmeyi amaçlıyor.

Hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini sürdürebilmelerini her zaman ön planda tutan Novartis, onlara daha iyi hizmet verebilmek, yenilikçi ürünler geliştirmek üzere faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu yıl da Dünya Astım Günü kapsamında Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği iş birliğiyle 'Nefesini Kesme, Nefesleri Kes' kampanyasını hayata geçiren Novartis, kampanya ile her yaş grubunda görülebilen alerjik astımın doğru tedavi ve düzenli takiple kontrol altına alınabileceğini, alerjik astımın hayatı keyifle yaşamak için bir engel olmadığını hatırlatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dilşad Mungan alerjik astımın belirtilerinden bahsederek, "Bu hastalık Türkiye'de ve dünyada pek çok yaş grubunda görülüyor. Toz, koku, duman, evcil hayvan tüyleri, hamam böceği, küf mantarları, ev tozu akarları gibi uyaranlarla şiddeti ve süresi değişiklik gösteren kuru öksürük, nefes darlığı, hırıltı, hışıltı ve göğüste baskı hissi gibi yakınmalarla kendini gösteriyor.

Bu belirtileri gösteren kişilerin mutlaka alerji ve göğüs hastalıkları uzmanlarına danışmalarını öneriyoruz. Zira etkili tedavi ve düzenli kontrollerle astımı kontrol altında tutmak mümkün." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, kendisi de alerjik astım hastası olan milli dalış rekortmeni Şahika Ercümen de kampanya için çekilen filmde astım hastalarının doğru tedaviyle kaliteli bir hayat yaşayabilecekleri mesajını verdi.

YORUMLAR
500
Oğlunun kız arkadaşı Aleyna'yı tecavüz ettikten intihara sürüklemişti! Oğlunun babasına mesajları iğrençliği ortaya çıkardı Oğlunun kız arkadaşı Aleyna'yı tecavüz ettikten intihara sürüklemişti! Oğlunun babasına mesajları iğrençliği ortaya çıkardı Vali Yavuz iş insanlarıyla iftarda buluştu Vali Yavuz iş insanlarıyla iftarda buluştu

Dünya Astım Günü, Novartis, Türkiye, Astım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Novartis'ten Dünya Astım Günü'nde 'Nefesini Kesme, Nefesleri Kes' kampanyası - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Kayınpederini öldürdü, boşanmak üzere olduğu eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı
12:37 Tarih de belli oldu, isim de: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener Kurban Bayramı'nda açıklayacak!
12:34 Boşandığı kadını ve sevgilisini, arabalarında taradı: İki sevgili öldü, saldırgan eski koca her yerde aranıyor
12:32 Oğlunun kız arkadaşı Aleyna'yı tecavüz ettikten intihara sürüklemişti! Oğlunun babasına mesajları iğrençliği ortaya çıkardı
12:06 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Suudi Arabistan göndermesi: Koşa koşa katille kucaklaşmaya gitti
12:06 Zelenski'den dikkat çeken açıklama: Rus güçleri beni ve ailemi öldürmeye çok yaklaştı
12:04 Eşi görevden alınmıştı! Hüseyin Kocabıyık Gezi davası hakkında ilk kez konuştu
11:58 Türkiye'nin ilk çeyrek turizm geliri açıklandı: 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu
11:40 Depremzede ile duşakabin tartışması yaşayan Elazığ Belediye Başkanı görüntülerle ilgili CHP'yi ve gazeteciyi suçladı
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 12:46:15. #1.11#
SON DAKİKA: Novartis'ten Dünya Astım Günü'nde "Nefesini Kesme, Nefesleri Kes" kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement