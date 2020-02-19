Novatek'in net karı yüzde 430 arttı - Son Dakika
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Novatek'in net karı yüzde 430 arttı

7 saat önce

Rusya'nın en büyük ikinci doğal gaz şirketi Novatek'in net karı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 430 artarak 865,4 milyar rubleye yükseldi.

Novatek'in net karı yüzde 430 arttı, System.String[]

Rusya'nın en büyük ikinci doğal gaz şirketi Novatek'in net karı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 430 artarak 865,4 milyar rubleye yükseldi.

Novatek'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin sermaye yatırımları geçen yıl 2018'e göre yüzde 72,8 artarak 162,5 milyar rubleye ulaştı.

Şirketin net karı ise 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 430 artışla 865,4 milyar rubleye (13,6 milyar dolar) çıktı. Şirket karındaki büyük artışta, Arktik LNG-2 projesindeki yüzde 40'lık hisse satışı etkili oldu.

Yüzde 18,2'si Fransız enerji şirketi Total'e ait olan Novatek, aynı zamanda Rusya'nın en büyük özel doğal gaz şirketi konumunda bulunuyor.

Şirketin doğal gaz üretimi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artarak 74,7 milyar metreküpe çıkmıştı.

Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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