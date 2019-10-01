Son Dakika Haberleri: Novelis'in Aleris'i satın almasına AB onayı
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Novelis'in Aleris'i satın almasına AB onayı

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD merkezli alüminyum üreticisi Novelis'in Aleris'i satın almasına koşullu onay verdi.

Novelis'in Aleris'i satın almasına AB onayı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD merkezli alüminyum üreticisi Novelis'in Aleris'i satın almasına koşullu onay verdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, küresel alüminyum üreticileri Novelis'in Aleris'i satın almasının sektörde rekabeti olumsuz etkilemeyeceği ve bu nedenle işlemin onaylanmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, rekabet endişelerini önlemek için şirketlerin, AB Komisyonu'na Aleris'in Avrupa'daki kaporta sacı birimini elden çıkartma taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

Novelis, geçen yıl Aleris'i yaklaşık 2,6 milyar dolara satın almayı teklif etmişti.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmelerini veya satın almaları denetlemek, AB Komisyonu'nun yetkileri arasında yer alıyor.

AB Komisyonu, bu incelemelerde ve soruşturmalarda, rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:38 Kaynak: AA
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