Son Dakika Haberleri: Novelis'in Aleris'i satın almasına AB onayı
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Novelis'in Aleris'i satın almasına AB onayı

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD merkezli alüminyum üreticisi Novelis'in Aleris'i satın almasına koşullu onay verdi.

Novelis'in Aleris'i satın almasına AB onayı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD merkezli alüminyum üreticisi Novelis'in Aleris'i satın almasına koşullu onay verdi.

Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:06 
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