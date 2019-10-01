Novelis'in Aleris'i satın almasına AB onayı
1 saat önce
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD merkezli alüminyum üreticisi Novelis'in Aleris'i satın almasına koşullu onay verdi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD merkezli alüminyum üreticisi Novelis'in Aleris'i satın almasına koşullu onay verdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:06
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