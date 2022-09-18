Avrupa Hareketlilik Haftası Sırbistan'da bisiklet turuyla kutlandı

NOVI Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bisiklet turu düzenlendi.
Novi Pazar sokaklarını turlayan yüzlerce bisikletli, kentte renkli görüntüler oluşturdu.
Sırbistan Trafik Güvenliği Ajansından Veljko Curcic, dünya genelinde 3 bin kentte benzer etkinliklerin düzenlendiğini ifade ederek, bunlardan birinin de Novi Pazar olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sağlıklı yaşam için sağlıklı alışkanlıklar geliştirmenin önemine işaret eden Curcic, trafikte çok daha güvenli olunması gerektiğini belirtti.
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