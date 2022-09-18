Sağlıklı yaşam için sağlıklı alışkanlıklar geliştirmenin önemine işaret eden Curcic, trafikte çok daha güvenli olunması gerektiğini belirtti.

Sırbistan Trafik Güvenliği Ajansından Veljko Curcic, dünya genelinde 3 bin kentte benzer etkinliklerin düzenlendiğini ifade ederek, bunlardan birinin de Novi Pazar olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avrupa Hareketlilik Haftası Sırbistan'da bisiklet turuyla kutlandı - Son Dakika

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