SARAYBOSNA - Balkanlar'da Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

SARAYBOSNA - Balkanlar'da Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı

02.05.2022 10:23

Balkan ülkelerinde Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor.

Balkan ülkelerinde Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor.

Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce Müslüman tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde toplanırken bayram namazını, Bosna Hersek Reis-ul Uleması Husein Kavazovic kıldırdı.

Kavazovic, burada yaptığı konuşmada, "Zor bir tarihi deneyimden geçmiş, birçok acı lokmayı çiğnemek ve yutmak zorunda kalmış ve şimdi yaşadıklarının sonuçlarıyla karşı karşıya olan bir milletiz. Ama aynı zamanda, kötü bir kadere boyun eğmeyi reddeden, savaşmaya ve daha iyi bir gelecek inşa etmeye karar vermiş güçlü insanlarız. Biz değerlerinin ve kendisine verilen görevin giderek daha fazla farkına varan bir milletiz." diye konuştu ve tüm Müslümanların bayramını kutladı.

Bu arada, 1993'de Sırp askerleri tarafından temeline kadar yıkılan ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle onarılarak ibadete açılan Banya Luka şehrindeki Ferhadiye Camisi'nde de bayram namazı kılındı. Müslümanlarla dolup taşan camideki namazı, Banya Luka Müftüsü Nusret Abdibegovic kıldırdı.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrindeki Beyaz Camisi'nde kılınan bayram namazına Srebrenitsalı Müslümanlar katıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde de Müslümanlar bayram namazı için bir araya geldi.

Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar'da da bayram namazı büyük bir katılımla kılındı. Novi Pazar İstanbul Camisi'nde kılınan bayram namazına Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol da katıldı. Bayram namazını Sancak Müftüsü Senad Halitovic kıldırdı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de de Zagreb Camisi'nde toplanan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

Balkanların en küçük ülkesi Karadağ'da ise başkent Podgorica'daki Osmanagic Camisi'nde bayram vesilesiyle program düzenlendi.

SARAYBOSNA - Balkanlar'da Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı
SARAYBOSNA - Balkanlar'da Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı
SARAYBOSNA - Balkanlar'da Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı
SARAYBOSNA - Balkanlar'da Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı

YORUMLAR
500
Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı Nijerya'da Ramazan Bayramı coşkusu Nijerya'da Ramazan Bayramı coşkusu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SARAYBOSNA - Balkanlar'da Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı - Son Dakika


Son Dakika
10:34 Suç dosyalarında her şey var! 300 polis 'Koyunlar' çetesine havadan ve karadan operasyon düzenledi
10:31 Çatı alev alev yandı, yan apartmandan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı!
10:06 ABD Başkanı Joe Biden'dan ayetli Ramazan Bayramı kutlaması
10:04 İçişleri Bakanı, bayrama sınırdaki askerlerle girdi: İran sınırında bayram namazı kıldı
10:03 Niran Ünsal safra kesesi sancısı nedeniyle acilen ameliyat oldu
10:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin'le bir görüşme yapacağız
09:59 Diyanet İşleri Başkanı Türkçe bilmeyenler için bayram hutbesinin bir kısmını İngilizce okudu
09:57 Masumlar Apartmanı'nda sona doğru: Aile babasını mı kaybediyor?
09:55 Bahçeli'den "Rus turist" eleştirisi yapan Zelenski'ye yanıt: Yunanistan'a değil, Türkiye'ye güvenmeli
09:53 Bu sefer beğendiler! Gülşen'in uzun etekli lacivert kıyafeti hayranlarından tam not aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 10:43:56. #1.11#
SON DAKİKA: SARAYBOSNA - Balkanlar'da Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement