SARAYBOSNA - Balkanlar'da Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı - Son Dakika

Balkan ülkelerinde Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor.

Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce Müslüman tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde toplanırken bayram namazını, Bosna Hersek Reis-ul Uleması Husein Kavazovic kıldırdı.

Kavazovic, burada yaptığı konuşmada, "Zor bir tarihi deneyimden geçmiş, birçok acı lokmayı çiğnemek ve yutmak zorunda kalmış ve şimdi yaşadıklarının sonuçlarıyla karşı karşıya olan bir milletiz. Ama aynı zamanda, kötü bir kadere boyun eğmeyi reddeden, savaşmaya ve daha iyi bir gelecek inşa etmeye karar vermiş güçlü insanlarız. Biz değerlerinin ve kendisine verilen görevin giderek daha fazla farkına varan bir milletiz." diye konuştu ve tüm Müslümanların bayramını kutladı.

Bu arada, 1993'de Sırp askerleri tarafından temeline kadar yıkılan ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle onarılarak ibadete açılan Banya Luka şehrindeki Ferhadiye Camisi'nde de bayram namazı kılındı. Müslümanlarla dolup taşan camideki namazı, Banya Luka Müftüsü Nusret Abdibegovic kıldırdı.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrindeki Beyaz Camisi'nde kılınan bayram namazına Srebrenitsalı Müslümanlar katıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde de Müslümanlar bayram namazı için bir araya geldi.

Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar'da da bayram namazı büyük bir katılımla kılındı. Novi Pazar İstanbul Camisi'nde kılınan bayram namazına Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol da katıldı. Bayram namazını Sancak Müftüsü Senad Halitovic kıldırdı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de de Zagreb Camisi'nde toplanan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

Balkanların en küçük ülkesi Karadağ'da ise başkent Podgorica'daki Osmanagic Camisi'nde bayram vesilesiyle program düzenlendi.