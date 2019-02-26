Son Dakika Haberleri: Novi Pazar Belediye Başkanı Bisevac'tan Ziyaretler

Novi Pazar Belediye Başkanı Bisevac'tan Ziyaretler

47 dakika önce

Sırbistan Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Ferizli ve Söğütlü ilçelerini ziyaret etti.

Novi Pazar Belediye Başkanı Bisevac'tan Ziyaretler, System.String[]
Sırbistan Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Ferizli ve Söğütlü ilçelerini ziyaret etti.

İki ülke arasındaki iş birliğini arttırmak ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak amacıyla ilçeye gelen Bisevac, belediye ziyaretinde Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'tan ilçe ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bisevac, başlattıkları kardeşlik ilişkilerinin artarak devam edeceğini ümit ettiğini ifade ederek, kendilerine gösterilen yakın ilgi ve nazik karşılama için teşekkür etti.

Soğuk da ziyaretten memnun kaldığını belirterek, "Ziyaretin iki ülke belediyeleri arasındaki sosyal ve kültürel ilişkileri daha çok geliştireceğine inanıyorum. Sayın Başkan bizleri Novi Pazar'a davet ettiler. Daha önce gönül coğrafyamız balkanlardan birkaç ülkeyi ziyaret etmiştik. İnşallah tekrar nasip olur ve Novi Pazarı da ziyaret ederiz." dedi.

Daha sonra Söğütlü ilçesini de ziyaret eden Bisevac, burada bulunan 3. OSB'deki fabrikaları gezerek yetkilerle fikir alışverişinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:15 Kaynak: AA

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